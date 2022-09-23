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Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Омская область
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Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации
Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации
Губернатор Омской области провел специальное совещание с главами районов и городов региона по началу частичной мобилизации и поручил уделить особое внимание... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:34
2022-09-23T11:34
омская область
омская область
россия
донбасс
частичная мобилизация в россии
владимир путин
безопасность
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ОМСК, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области провел специальное совещание с главами районов и городов региона по началу частичной мобилизации и поручил уделить особое внимание информированию людей."Встретился с главами городов и районов Омской области для первичного отчета о ходе частичной мобилизации. Ключевая задача сейчас - организация нормального взаимодействия всех ведомств: военкоматов, УВД, муниципалитетов", - написал Бурков в своём Telegram-канале.Губернатор поручил уделить особое внимание информированию населения. Он отметил, что люди должны получить четкую и достоверную информацию, а не довольствоваться слухами и домыслами. В частности, он призвал доходчиво объяснить кого, когда и куда призывают, кто получает освобождение или отсрочку, какие социальные гарантии есть у мобилизованных граждан."И самое важное, что мы должны сейчас понять и принять - наша страна вступила в период, когда требуется участие каждого. C оружием в руках или на своем рабочем месте. Кто-то должен встать на защиту освобожденных территорий, обеспечить защиту мирного населения, кто-то - помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, помощь медиков нужна раненым и пострадавшим от нацистов. В этом главная цель частичной мобилизации. Никто кроме нас или за нас это не сделает!", - написал глава региона.Он также попросил одуматься тех, кто ищет варианты, чтобы избежать мобилизации или уехать за границу."Мы граждане нашей страны, а не туристы. Если у кого-то возникают мысли "переждать" на чужбине, рекомендую подумать о том, что когда-нибудь придется возвращаться и смотреть в глаза своим соседям. Каждый на своем месте должен сделать все для Победы", - написал Бурков.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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омская область, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность
Омская область , Омская область, Россия, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Безопасность
11:34 23.09.2022
 
Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации

Глава Омской области провел совещание с главами районов и городов по частичной мобилизации

© Фото : Официальный канал главы Омской области Александра БурковаГубернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главами городов и районов Омской области для первичного отчёта о ходе частичной мобилизации
Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главами городов и районов Омской области для первичного отчёта о ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Официальный канал главы Омской области Александра Буркова
Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главами городов и районов Омской области для первичного отчёта о ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области провел специальное совещание с главами районов и городов региона по началу частичной мобилизации и поручил уделить особое внимание информированию людей.
"Встретился с главами городов и районов Омской области для первичного отчета о ходе частичной мобилизации. Ключевая задача сейчас - организация нормального взаимодействия всех ведомств: военкоматов, УВД, муниципалитетов", - написал Бурков в своём Telegram-канале.
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Губернатор поручил уделить особое внимание информированию населения. Он отметил, что люди должны получить четкую и достоверную информацию, а не довольствоваться слухами и домыслами. В частности, он призвал доходчиво объяснить кого, когда и куда призывают, кто получает освобождение или отсрочку, какие социальные гарантии есть у мобилизованных граждан.
"И самое важное, что мы должны сейчас понять и принять - наша страна вступила в период, когда требуется участие каждого. C оружием в руках или на своем рабочем месте. Кто-то должен встать на защиту освобожденных территорий, обеспечить защиту мирного населения, кто-то - помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, помощь медиков нужна раненым и пострадавшим от нацистов. В этом главная цель частичной мобилизации. Никто кроме нас или за нас это не сделает!", - написал глава региона.
Он также попросил одуматься тех, кто ищет варианты, чтобы избежать мобилизации или уехать за границу.
"Мы граждане нашей страны, а не туристы. Если у кого-то возникают мысли "переждать" на чужбине, рекомендую подумать о том, что когда-нибудь придется возвращаться и смотреть в глаза своим соседям. Каждый на своем месте должен сделать все для Победы", - написал Бурков.
В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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