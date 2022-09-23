https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818884193.html

Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации

Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Омский губернатор проконтролировал начало частичной мобилизации

Губернатор Омской области провел специальное совещание с главами районов и городов региона по началу частичной мобилизации и поручил уделить особое внимание... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:34

2022-09-23T11:34

2022-09-23T11:34

омская область

омская область

россия

донбасс

частичная мобилизация в россии

владимир путин

безопасность

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ОМСК, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области провел специальное совещание с главами районов и городов региона по началу частичной мобилизации и поручил уделить особое внимание информированию людей."Встретился с главами городов и районов Омской области для первичного отчета о ходе частичной мобилизации. Ключевая задача сейчас - организация нормального взаимодействия всех ведомств: военкоматов, УВД, муниципалитетов", - написал Бурков в своём Telegram-канале.Губернатор поручил уделить особое внимание информированию населения. Он отметил, что люди должны получить четкую и достоверную информацию, а не довольствоваться слухами и домыслами. В частности, он призвал доходчиво объяснить кого, когда и куда призывают, кто получает освобождение или отсрочку, какие социальные гарантии есть у мобилизованных граждан."И самое важное, что мы должны сейчас понять и принять - наша страна вступила в период, когда требуется участие каждого. C оружием в руках или на своем рабочем месте. Кто-то должен встать на защиту освобожденных территорий, обеспечить защиту мирного населения, кто-то - помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, помощь медиков нужна раненым и пострадавшим от нацистов. В этом главная цель частичной мобилизации. Никто кроме нас или за нас это не сделает!", - написал глава региона.Он также попросил одуматься тех, кто ищет варианты, чтобы избежать мобилизации или уехать за границу."Мы граждане нашей страны, а не туристы. Если у кого-то возникают мысли "переждать" на чужбине, рекомендую подумать о том, что когда-нибудь придется возвращаться и смотреть в глаза своим соседям. Каждый на своем месте должен сделать все для Победы", - написал Бурков.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омская область, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность