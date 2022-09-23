https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html

Лукашенко отверг возможность мобилизации в Белоруссии

Лукашенко отверг возможность мобилизации в Белоруссии - РИА Новости, 23.09.2022

Лукашенко отверг возможность мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем предположения в отдельных оппозиционных ресурсах, что вслед за объявленной в Россией частичной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:18

2022-09-23T11:18

2022-09-23T11:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

частичная мобилизация в россии

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем предположения в отдельных оппозиционных ресурсах, что вслед за объявленной в Россией частичной мобилизацией мобилизация будет объявлена и в республике."Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов (госСМИ – ред.) бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать (напряженную – ред.) ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком "составом мирного времени".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818445211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, частичная мобилизация в россии