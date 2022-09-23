11:18 23.09.2022 (обновлено: 11:27 23.09.2022)
Лукашенко отверг возможность мобилизации в Белоруссии
Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизации не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем предположения в отдельных оппозиционных ресурсах, что вслед за объявленной в Россией частичной мобилизацией мобилизация будет объявлена и в республике.
"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов (госСМИ – ред.) бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать (напряженную – ред.) ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком "составом мирного времени".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
21 сентября, 15:29Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям