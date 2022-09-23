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Белгородские предприятия будут начислять зарплату семье служащего работника - РИА Новости, 23.09.2022
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Белгородские предприятия будут начислять зарплату семье служащего работника
Белгородские предприятия будут начислять зарплату семье служащего работника - РИА Новости, 23.09.2022
Белгородские предприятия будут начислять зарплату семье служащего работника
Некоторые предприятия в Белгородской области будут начислять заработную плату семье работника, который ушел служить, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:37
2022-09-23T08:37
общество
вячеслав гладков
белгородская область
частичная мобилизация в россии
россия
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Некоторые предприятия в Белгородской области будут начислять заработную плату семье работника, который ушел служить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Семью никто бросать не будет. Не могу сказать сейчас о тех мерах поддержки, которые будут введены в регионе. Мы их сейчас готовим. Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник предприятия служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".Он уточнил, что со стороны органов государственной и муниципальной власти будут приняты дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются дома, и остаются зачастую в не самой простой материальной ситуации."Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас, уважаемые, дорогие друзья" - добавил Гладков.По его словам, первая группа людей, которая получила повестки, уже отправилась в места формирования. Губернатор планирует приехать к ним в ближайшее время, посмотреть, как они устраиваются на месте.Региональные власти в ближайшее время запустят "горячую линию" на номере "122" по вопросам мобилизации.
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Частичная мобилизация в России, Россия
08:37 23.09.2022
 
Белгородские предприятия будут начислять зарплату семье служащего работника

Губернатор Гладков: белгородские предприятия начислят зарплату семье служащего работника

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Некоторые предприятия в Белгородской области будут начислять заработную плату семье работника, который ушел служить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Семью никто бросать не будет. Не могу сказать сейчас о тех мерах поддержки, которые будут введены в регионе. Мы их сейчас готовим. Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник предприятия служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".
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Он уточнил, что со стороны органов государственной и муниципальной власти будут приняты дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются дома, и остаются зачастую в не самой простой материальной ситуации.
"Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас, уважаемые, дорогие друзья" - добавил Гладков.
По его словам, первая группа людей, которая получила повестки, уже отправилась в места формирования. Губернатор планирует приехать к ним в ближайшее время, посмотреть, как они устраиваются на месте.
Региональные власти в ближайшее время запустят "горячую линию" на номере "122" по вопросам мобилизации.
 
ОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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