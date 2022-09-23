https://ria.ru/20220923/miting-1819014253.html
В Ростовской области начался митинг в поддержку референдумов в Донбассе
В Ростовской области начался митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Ростовской области начался митинг в поддержку референдумов в Донбассе
Жители Ростовской области с флагами и плакатами пришли на митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении Донецкой, Луганской народных республик, а также... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:29
2022-09-23T17:29
2022-09-23T17:56
в мире
ростовская область
россия
донбасс
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Жители Ростовской области с флагами и плакатами пришли на митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на срывающийся дождь, неравнодушные жители региона заполнили практически всю площадь перед сценой в парке "Левоборежный". Многие пришли с плакатами "Za президента", "Херсон вместе с Россией навсегда", "Один народ - одна история - одна страна"."Я пришла поддержать референдум. Давно пора, хватит терпеть - 8 лет уже. Это исконно русские территории, русские люди, и хватит над ними издеваться", - сказала РИА Новости Юлия, которая пришла на митинг.Кирилл, который тоже участвует в митинге, добавил, что пришел "поддержать ребят, которые там". "Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", - отметил он.Еще одна участница митинга - Алла - добавила, что пришла поддержать тех, кто принимает сегодня важное решение. "Считаю, что давным-давно нужно было провести референдум и принять области в состав России", - сказала она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/miting-1819004116.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1818856852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ростовская область, россия, донбасс, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Ростовская область, Россия, Донбасс, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
17:29 23.09.2022 (обновлено: 17:56 23.09.2022)
В Ростовской области начался митинг в поддержку референдумов в Донбассе
Жители Ростовской области собрались на митинг в поддержку референдумов в Донбассе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Жители Ростовской области с флагами и плакатами пришли на митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на срывающийся дождь, неравнодушные жители региона заполнили практически всю площадь перед сценой в парке "Левоборежный". Многие пришли с плакатами "Za президента", "Херсон вместе с Россией
навсегда", "Один народ - одна история - одна страна".
"Я пришла поддержать референдум. Давно пора, хватит терпеть - 8 лет уже. Это исконно русские территории, русские люди, и хватит над ними издеваться", - сказала РИА Новости Юлия, которая пришла на митинг.
Кирилл, который тоже участвует в митинге, добавил, что пришел "поддержать ребят, которые там". "Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", - отметил он.
Еще одна участница митинга - Алла - добавила, что пришла поддержать тех, кто принимает сегодня важное решение. "Считаю, что давным-давно нужно было провести референдум и принять области в состав России", - сказала она.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
.