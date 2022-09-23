https://ria.ru/20220923/miting-1819004116.html

В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдумов

В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

В Екатеринбурге прошел митинг-концерт в поддержку референдумов

Патриотический митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав России прошел в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:09

2022-09-23T17:09

2022-09-23T17:15

россия

екатеринбург

свердловская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819007708_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2049d688bc7ec86cf3f96e88a40c7656.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Патриотический митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав России прошел в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости с места события.На улице собрались люди с плакатами-лозунгами "За мир, за Путина, за народ", "Одна страна - одна история " и флагами с расцветкой георгиевской ленты и триколорами. В толпе слышны громкое эхо от возгласа "ура" и аплодисменты.Первым на сцене выступил лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, по мнению которого россиянам повезло с историей."Нам с вами повезло, мы прожили и распад Советского Союза, и воссоединение российского мира. И сейчас мы присутствуем при исторических масштабных событиях - собирании нашего русского мира обратно... Враг будет разбит, не в первый раз нацизм с кровавой и античеловеческой философией лезет на нашу землю, но мы знаем, чем это заканчивается. Победа будет за нами", - кричит со сцены Самойлов."Спасибо, что вы здесь и разделяете общее мнение. Месяц назад мы были в Луганске и Донецке, люди там задают, в основном, два вопроса: "Почему вы так долго шли за нами?" и "Точно вы нас не оставите?", - в свою очередь говорит глава фонда "Город без наркотиков", депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков.На улице тем временем раздают газеты от "Национально-Освободительного Движения" с громкими заголовками: "Как помочь фронту победить" и "Правда - наше оружие" - в это время звучат строки "Поклонимся великим тем годам"."Мы поддерживаем присоединение ЛНР и ДНР (к России), потому что там братский народ. Мы очень переживаем, когда люди страдают под бомбежками", - считает екатеринбурженка Людмила Истомина, участница митинга-концерта."Это битва за наши ценности, битва за нашу культуру, за наш язык, за наши памятники и за Бессмертный полк, понимаете, который не только с дощечек смотрит на нас в виде фотографий - который в каждом из нас, потому что мы наследники. Наследники всех тех людей, которые 80 лет назад сформировали Уральский танковый добровольческий корпус и отправили людей защищать эту землю", - сообщает горожанам руководитель детско-юношеского центра "Каравелла" Лариса Крапивина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

https://ria.ru/20220923/miting-1818997657.html

https://ria.ru/20220923/miting-1818979877.html

россия

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, свердловская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе