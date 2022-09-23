https://ria.ru/20220923/minoborony-1818925174.html
Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов
Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов - РИА Новости, 23.09.2022
Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов
Уже почти 300 украинских военных самолетов уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:43
2022-09-23T13:43
2022-09-23T17:48
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уже почти 300 украинских военных самолетов уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818924093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:43 23.09.2022 (обновлено: 17:48 23.09.2022)
Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов
Российские силы за время спецоперации уничтожили почти триста украинских военных самолетов