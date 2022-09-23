https://ria.ru/20220923/minoborony-1818925174.html

Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов

Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов - РИА Новости, 23.09.2022

Российские силы уничтожили почти триста украинских военных самолетов

Уже почти 300 украинских военных самолетов уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:43

2022-09-23T13:43

2022-09-23T17:48

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уже почти 300 украинских военных самолетов уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818924093.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины