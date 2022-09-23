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Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022
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Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя
Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:03
2022-09-23T10:03
запорожская область
мелитополь
украина
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референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства, передает корреспондент РИА Новости.Сотни желающих рабочих принимают участие в голосовании. На месте установлена сборная секретная комната и доставлены опломбированные переносные урны для бюллетеней.Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник - для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка."Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени.
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запорожская область, мелитополь, украина, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Украина, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
10:03 23.09.2022
 
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя

Выездные комиссии организовали мобильные участки для голосования в Мелитополе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России
Бюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Бюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни желающих рабочих принимают участие в голосовании. На месте установлена сборная секретная комната и доставлены опломбированные переносные урны для бюллетеней.
Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник - для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.
"Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Запорожская областьМелитопольУкраинаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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