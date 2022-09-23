https://ria.ru/20220923/melitopol-1818853678.html

Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя

Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022

Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя

Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:03

2022-09-23T10:03

2022-09-23T10:03

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства, передает корреспондент РИА Новости.Сотни желающих рабочих принимают участие в голосовании. На месте установлена сборная секретная комната и доставлены опломбированные переносные урны для бюллетеней.Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник - для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка."Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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