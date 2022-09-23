https://ria.ru/20220923/melitopol-1818853678.html
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя
Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:03
2022-09-23T10:03
2022-09-23T10:03
запорожская область
мелитополь
украина
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818846457_0:88:3190:1882_1920x0_80_0_0_a6890f6b8c84f6fa87cbdddefbf4557a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Выездные комиссии оборудовали мобильные участки на нескольких крупных предприятиях Мелитополя, сотрудники могут проголосовать, не отрываясь от производства, передает корреспондент РИА Новости.Сотни желающих рабочих принимают участие в голосовании. На месте установлена сборная секретная комната и доставлены опломбированные переносные урны для бюллетеней.Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник - для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка."Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
запорожская область
мелитополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818846457_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_295d58ad126b68f8d2dcf9113c8523bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, украина, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Украина, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
Выездные комиссии организовали голосование на предприятиях Мелитополя
Выездные комиссии организовали мобильные участки для голосования в Мелитополе