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Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена - РИА Новости, 23.09.2022
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Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена
Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена - РИА Новости, 23.09.2022
Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, общался ли глава государства Владимир Путин с освобожденным... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:02
2022-09-23T13:47
общество
владимир путин
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, общался ли глава государства Владимир Путин с освобожденным украинским политиком Виктором Меведчуком, но возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы... Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связывался ли президент с украинским политиком.Песков отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Медведчук.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html
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общество, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, россия, донецкая народная республика
Общество, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
13:02 23.09.2022 (обновлено: 13:47 23.09.2022)
 
Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена

Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении освобожденного Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк Виктор Медведчук
 Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, общался ли глава государства Владимир Путин с освобожденным украинским политиком Виктором Меведчуком, но возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен
"Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы... Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связывался ли президент с украинским политиком.
Песков отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Медведчук.
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной
 
ОбществоВладимир ПутинВиктор МедведчукДмитрий ПесковУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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