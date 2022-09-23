https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818912354.html

Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена

Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена - РИА Новости, 23.09.2022

Песков ответил на вопрос об общении Путина с Медведчуком после обмена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, общался ли глава государства Владимир Путин с освобожденным... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:02

2022-09-23T13:02

2022-09-23T13:47

общество

владимир путин

виктор медведчук

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, общался ли глава государства Владимир Путин с освобожденным украинским политиком Виктором Меведчуком, но возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Каждый обмен - это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы... Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связывался ли президент с украинским политиком.Песков отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится Медведчук.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html

https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, россия, донецкая народная республика