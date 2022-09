https://ria.ru/20220923/mantel-1818937321.html

Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел

Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел

Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins. РИА Новости, 23.09.2022

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins.Она умерла внезапно, но мирно в окружении родных и друзей. Мантел — одна из величайших англоязычных авторов этого века и дважды была удостоена Букеровской премии — за роман "Волчий зал" и его продолжение "Внесите тела". Последний роман в трилогии "Зеркало и свет" был опубликован в 2020 году и попал в лонг-лист Букера. Свою первую книгу "Каждый день — день матери" (Every Day is Mother's Day) Мантел опубликовала в 1985 году.Среди других известных работ писательницы - "Сердце бури", "Чернее черного".

