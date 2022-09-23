https://ria.ru/20220923/mantel-1818937321.html
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел - РИА Новости, 23.09.2022
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел
Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:28
2022-09-23T14:28
2022-09-23T15:15
культура
новости культуры
букеровская премия
знаменитости
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575041574_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_0f2f556b26a29a23cbbc48e980ecf2bf.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins.Она умерла внезапно, но мирно в окружении родных и друзей. Мантел — одна из величайших англоязычных авторов этого века и дважды была удостоена Букеровской премии — за роман "Волчий зал" и его продолжение "Внесите тела". Последний роман в трилогии "Зеркало и свет" был опубликован в 2020 году и попал в лонг-лист Букера. Свою первую книгу "Каждый день — день матери" (Every Day is Mother's Day) Мантел опубликовала в 1985 году.Среди других известных работ писательницы - "Сердце бури", "Чернее черного".
https://ria.ru/20220923/puskepalis-1818931289.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575041574_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_74c10b75f891da14ed799d1814625cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, букеровская премия, знаменитости, книги
Культура, Новости культуры, Букеровская премия, Знаменитости, Книги
14:28 23.09.2022 (обновлено: 15:15 23.09.2022)
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел
Лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет