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Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220923/mantel-1818937321.html
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел - РИА Новости, 23.09.2022
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел
Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:28
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins.Она умерла внезапно, но мирно в окружении родных и друзей. Мантел — одна из величайших англоязычных авторов этого века и дважды была удостоена Букеровской премии — за роман "Волчий зал" и его продолжение "Внесите тела". Последний роман в трилогии "Зеркало и свет" был опубликован в 2020 году и попал в лонг-лист Букера. Свою первую книгу "Каждый день — день матери" (Every Day is Mother's Day) Мантел опубликовала в 1985 году.Среди других известных работ писательницы - "Сердце бури", "Чернее черного".
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новости культуры, букеровская премия, знаменитости, книги
Культура, Новости культуры, Букеровская премия, Знаменитости, Книги
14:28 23.09.2022 (обновлено: 15:15 23.09.2022)
 
Умерла лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел

Лауреат Букеровской премии писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет

© AFP 2022 / Isabel InfantesАнглийская писательница Хилари Мантел со своей книгой "Зеркало и свет"
Английская писательница Хилари Мантел со своей книгой Зеркало и свет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / Isabel Infantes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Писательница Хилари Мантел скончалась в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство HarperCollins.
Она умерла внезапно, но мирно в окружении родных и друзей.
Мантел — одна из величайших англоязычных авторов этого века и дважды была удостоена Букеровской премии — за роман "Волчий зал" и его продолжение "Внесите тела". Последний роман в трилогии "Зеркало и свет" был опубликован в 2020 году и попал в лонг-лист Букера.
Свою первую книгу "Каждый день — день матери" (Every Day is Mother's Day) Мантел опубликовала в 1985 году.
Среди других известных работ писательницы - "Сердце бури", "Чернее черного".
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