https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html

В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы

В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы - РИА Новости, 23.09.2022

В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы

Липецкие власти приступают к реализации проекта по модернизации трамвайной системы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:32

2022-09-23T10:32

2022-09-23T10:32

липецкая область

игорь артамонов

липецк

экономика

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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти приступают к реализации проекта по модернизации трамвайной системы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."На реализацию проекта планируется привлечь 13,8 миллиарда рублей. Это вложения потенциального концессионера, а также средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и субсидия из федерального и областного бюджетов", - отметил глава региона.По его словам, Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта, в рамках которого стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет."Инвестору предстоит провести реконструкцию существующей трамвайной инфраструктуры: отремонтировать 40,8 километров путей и построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов", - сказал Артамонов.Он отметил, что к работам инвестор должен приступить уже в конце 2022 – начале 2023 года. В первостепенных планах – обновление депо и ремонт путей, который займёт несколько лет.

https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, экономика