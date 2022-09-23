https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы - РИА Новости, 23.09.2022
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы
Липецкие власти приступают к реализации проекта по модернизации трамвайной системы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:32
2022-09-23T10:32
2022-09-23T10:32
липецкая область
игорь артамонов
липецк
экономика
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти приступают к реализации проекта по модернизации трамвайной системы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."На реализацию проекта планируется привлечь 13,8 миллиарда рублей. Это вложения потенциального концессионера, а также средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и субсидия из федерального и областного бюджетов", - отметил глава региона.По его словам, Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта, в рамках которого стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет."Инвестору предстоит провести реконструкцию существующей трамвайной инфраструктуры: отремонтировать 40,8 километров путей и построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов", - сказал Артамонов.Он отметил, что к работам инвестор должен приступить уже в конце 2022 – начале 2023 года. В первостепенных планах – обновление депо и ремонт путей, который займёт несколько лет.
https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Экономика
ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти приступают к реализации проекта по модернизации трамвайной системы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"На реализацию проекта планируется привлечь 13,8 миллиарда рублей. Это вложения потенциального концессионера, а также средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ
и субсидия из федерального и областного бюджетов", - отметил глава региона.
По его словам, Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта, в рамках которого стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет.
"Инвестору предстоит провести реконструкцию существующей трамвайной инфраструктуры: отремонтировать 40,8 километров путей и построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов", - сказал Артамонов.
Он отметил, что к работам инвестор должен приступить уже в конце 2022 – начале 2023 года. В первостепенных планах – обновление депо и ремонт путей, который займёт несколько лет.
"Мы должны создавать комфортные условия для жизни людей. Трамваи – экологичный вид транспорта и мы планируем развивать это направление в регионе", – сказал Артамонов.