https://ria.ru/20220923/lgota-1819012730.html

В Иннополисе продлили льготные налоговые ставки для IT-компаний

В Иннополисе продлили льготные налоговые ставки для IT-компаний - РИА Новости, 23.09.2022

В Иннополисе продлили льготные налоговые ставки для IT-компаний

Госсовет Татарстана в пятницу внес изменения в закон о налоговых ставках для применяющих "упрощенку" налогоплательщиков, продлив действие льготной ставки для... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:24

2022-09-23T17:24

2022-09-23T17:24

экономика

рустам минниханов

роман шайхутдинов

иннополис (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Госсовет Татарстана в пятницу внес изменения в закон о налоговых ставках для применяющих "упрощенку" налогоплательщиков, продлив действие льготной ставки для IT-компаний и предпринимателей Иннополиса до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба правительства республики."Документ продлевает льготную налоговую ставку от 5% до 1% для IT-компаний и предпринимателей Иннополиса, работающих по упрощенной системе налогообложения, до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (по объекту налогообложения "доходы минус расходы" 5%, а по объекту "доходы" 1%) касаются компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также разработку компьютерного обеспечения, консультационные и сопутствующие услуги. При этом снижены пороговые значения по доходам от данных видов деятельности с 90% до 70%."Пролонгация действия пониженной налоговой ставки, утвержденной в Татарстане еще в 2020 году, – это важная инициатива, поддержанная президентом республики Рустамом Миннихановым и отражающая системный подход региона к привлечению молодых инновационных команд со всей страны. По оценке, в 2022 году в Иннополисе будет более 100 налогоплательщиков, применяющих данную налоговую льготу, при этом общий объем налоговых отчислений по ним планируется в размере более 700 миллионов рублей", - сказал заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.В настоящее время в Иннополисе зарегистрировано 545 компаний, 80 из них работают по упрощенной системе налогообложения. В основном это небольшие компании и стартап-проекты. По данным УФНС России по Татарстану, количество налогоплательщиков в Иннополисе, применяющих пониженную налоговую ставку, в 2020 году составило 32, в 2021 – 57. Общая сумма налоговых льгот за 2020-2021 годы превысила 67 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html

https://ria.ru/20220923/mintsifry-1818931566.html

иннополис (татарстан)

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экономика, рустам минниханов, роман шайхутдинов, иннополис (татарстан)