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Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля
Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля - РИА Новости, 23.09.2022
Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля
Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро впервые с 21 июля уже опускался ниже 57 рублей, отыгрывая динамику форекса, где он обновляет 20-летние минимумы в РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:59
2022-09-23T11:59
2022-09-23T12:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро впервые с 21 июля уже опускался ниже 57 рублей, отыгрывая динамику форекса, где он обновляет 20-летние минимумы в районе 0,975 доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 14 копеек, до 58,7 рубля, евро - падает на 47 копеек, до 57,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.Минутами ранее евро опускался до 56,82 рубля - минимума с 21 июля.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля
11:59 23.09.2022 (обновлено: 12:10 23.09.2022)
Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля
Курс евро на Мосбирже опустился до 56,82 рубля, обновив минимум с 21 июля