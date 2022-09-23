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Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля

Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля - РИА Новости, 23.09.2022

Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 21 июля

Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро впервые с 21 июля уже опускался ниже 57 рублей, отыгрывая динамику форекса, где он обновляет 20-летние минимумы в РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:59

2022-09-23T11:59

2022-09-23T12:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс рубля

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро впервые с 21 июля уже опускался ниже 57 рублей, отыгрывая динамику форекса, где он обновляет 20-летние минимумы в районе 0,975 доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 14 копеек, до 58,7 рубля, евро - падает на 47 копеек, до 57,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.Минутами ранее евро опускался до 56,82 рубля - минимума с 21 июля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля