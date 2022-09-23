https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае

Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае - РИА Новости, 23.09.2022

Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае

Российскую культуру невозможно запретить, она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:52

2022-09-23T00:52

2022-09-23T00:52

уругвай

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577342683_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_9e99eadbf5dda0cadd7663723138d9bd.jpg

МОНТЕВИДЕО, 23 сен – РИА Новости. Российскую культуру невозможно запретить, она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.Так, на этой неделе в посольстве России в Уругвае состоялся концерт русской классической музыки в исполнении маэстро Стефана Лано (фортепиано) и оперной певицы Евгении Пиршиной. "Исполнение ими музыкальных шедевров таких всемирно известных композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, призваны привлечь внимание уругвайской публики, ещё раз показать всем, что российская культура является неотъемлемой частью и достоянием всего человечества", - отметил посол.Кроме того, на этой неделе в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте проходит международный фестиваль женского кино, куда организаторы пригласили участвовать российских представителей. Для фестиваля был выбран современный художественный фильм "Дунай" режиссера Любови Мельменко."Российское культурно-гуманитарное присутствие в Уругвае заметно и осязаемо. Посольство совместно с уругвайскими партнёрами уже провело целую серию интересных мероприятий, включая выставку российских народных промыслов в Музее истории искусств, выступлении Хора Турецкого и арт-группы "Сопрано" в театральном зале "Ситарроса" и другие", - сказал Будаев.В ближайшее время посольство сосредоточит свои усилия на проведении культурных мероприятий, посвященных 165-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, включая организацию экспозиции копий архивных документов, материалов и фотографий, посвященных этой дате, добавил дипломат.

https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

уругвай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

уругвай, россия, в мире