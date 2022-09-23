https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html
Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае
Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае - РИА Новости, 23.09.2022
Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае
Российскую культуру невозможно запретить, она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:52
2022-09-23T00:52
2022-09-23T00:52
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МОНТЕВИДЕО, 23 сен – РИА Новости. Российскую культуру невозможно запретить, она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.Так, на этой неделе в посольстве России в Уругвае состоялся концерт русской классической музыки в исполнении маэстро Стефана Лано (фортепиано) и оперной певицы Евгении Пиршиной. "Исполнение ими музыкальных шедевров таких всемирно известных композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, призваны привлечь внимание уругвайской публики, ещё раз показать всем, что российская культура является неотъемлемой частью и достоянием всего человечества", - отметил посол.Кроме того, на этой неделе в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте проходит международный фестиваль женского кино, куда организаторы пригласили участвовать российских представителей. Для фестиваля был выбран современный художественный фильм "Дунай" режиссера Любови Мельменко."Российское культурно-гуманитарное присутствие в Уругвае заметно и осязаемо. Посольство совместно с уругвайскими партнёрами уже провело целую серию интересных мероприятий, включая выставку российских народных промыслов в Музее истории искусств, выступлении Хора Турецкого и арт-группы "Сопрано" в театральном зале "Ситарроса" и другие", - сказал Будаев.В ближайшее время посольство сосредоточит свои усилия на проведении культурных мероприятий, посвященных 165-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, включая организацию экспозиции копий архивных документов, материалов и фотографий, посвященных этой дате, добавил дипломат.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уругвай, россия, в мире
Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае
Посол в Уругвае Будаев: российская культура всегда будет оставаться в умах миллионов людей
МОНТЕВИДЕО, 23 сен – РИА Новости. Российскую культуру невозможно запретить, она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"Очевидно, что в нынешних условиях, когда коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить всё русское, любое культурное мероприятие, демонстрирующее отечественные достижения в области культуры, искусства, науки и спорта... подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете", - сказал он РИА Новости.
Так, на этой неделе в посольстве России
в Уругвае состоялся концерт русской классической музыки в исполнении маэстро Стефана Лано (фортепиано) и оперной певицы Евгении Пиршиной. "Исполнение ими музыкальных шедевров таких всемирно известных композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, призваны привлечь внимание уругвайской публики, ещё раз показать всем, что российская культура является неотъемлемой частью и достоянием всего человечества", - отметил посол.
Кроме того, на этой неделе в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте проходит международный фестиваль женского кино, куда организаторы пригласили участвовать российских представителей. Для фестиваля был выбран современный художественный фильм "Дунай" режиссера Любови Мельменко.
"Российское культурно-гуманитарное присутствие в Уругвае заметно и осязаемо. Посольство совместно с уругвайскими партнёрами уже провело целую серию интересных мероприятий, включая выставку российских народных промыслов в Музее истории искусств, выступлении Хора Турецкого и арт-группы "Сопрано" в театральном зале "Ситарроса" и другие", - сказал Будаев.
В ближайшее время посольство сосредоточит свои усилия на проведении культурных мероприятий, посвященных 165-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, включая организацию экспозиции копий архивных документов, материалов и фотографий, посвященных этой дате, добавил дипломат.