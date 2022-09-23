https://ria.ru/20220923/koronavirus-1818889986.html
В Москве за сутки госпитализировали 271 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 271 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 271 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 4923 случая COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:51
2022-09-23T11:51
2022-09-23T11:51
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4923 случая COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4923, госпитализирован 271 человек, выздоровело 7046 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5 994 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 172 913 случая коронавируса, выздоровели 2 952 082 человека, умерли 45 833 человека.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 271 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4923 новых случая COVID-19, умерли 28 человек