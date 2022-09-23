https://ria.ru/20220923/koronavirus-1818886465.html
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19
Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 104 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:40
2022-09-23T11:40
2022-09-23T11:40
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 104 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 57 625 человек, или на 1,1% больше в сравнении с 22 сентября 2022 года. Выявлено 53 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 104 человека", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 915 человек, 5,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение - в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 53 335 новых случаев COVID-19, выздоровело 57 625, умерло 104