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В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220923/koronavirus-1818886465.html
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19
Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 104 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:40
2022-09-23T11:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 104 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 57 625 человек, или на 1,1% больше в сравнении с 22 сентября 2022 года. Выявлено 53 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 104 человека", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 915 человек, 5,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение - в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.
https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817485366.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:40 23.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3 915 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 53 335 новых случаев COVID-19, выздоровело 57 625, умерло 104

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках
Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 104 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 57 625 человек, или на 1,1% больше в сравнении с 22 сентября 2022 года. Выявлено 53 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 104 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 915 человек, 5,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение - в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.
Медицинская сестра в инфекционном отделении - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 04:01Распространение коронавируса
Число жертв коронавируса превысило шесть с половиной миллиона человек
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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