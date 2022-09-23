https://ria.ru/20220923/konstitutsiya-1818918029.html
В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе
В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе
Конституция России распространиться на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в случае их присоединения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:23
2022-09-23T13:23
2022-09-23T16:57
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
дмитрий песков
конституция рф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конституция России распространиться на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в случае их присоединения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли распространятся основной закон на эти территории при их присоединении, если Украина решит атаковать их.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Безусловно. В этих территориях (в случае присоединения и вхождения в состав РФ по итогам референдума) начнет действовать Конституция РФ. Все предельно четко на этот счет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , дмитрий песков, конституция рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Дмитрий Песков, Конституция РФ
13:23 23.09.2022 (обновлено: 16:57 23.09.2022)
В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе
Песков: на освобожденные территории распространится Конституция России в случае атак Киева