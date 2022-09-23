https://ria.ru/20220923/konstitutsiya-1818918029.html

В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе

В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о действии российской Конституции на Донбассе

Конституция России распространиться на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в случае их присоединения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:23

2022-09-23T13:23

2022-09-23T16:57

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

дмитрий песков

конституция рф

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конституция России распространиться на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в случае их присоединения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли распространятся основной закон на эти территории при их присоединении, если Украина решит атаковать их.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Безусловно. В этих территориях (в случае присоединения и вхождения в состав РФ по итогам референдума) начнет действовать Конституция РФ. Все предельно четко на этот счет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , дмитрий песков, конституция рф