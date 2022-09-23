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Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР - РИА Новости, 23.09.2022
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Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР
Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР - РИА Новости, 23.09.2022
Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР
Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР, что может стать основанием для... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:32
2022-09-23T11:34
федеральное бюро расследований сша
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР, что может стать основанием для снятия обвинений в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости один из юристов.Адвокаты российского бизнесмена уже подали соответствующие ходатайства в федеральный суд в штате Массачусетс.Как утверждает защита, спецагент Би Джей Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу."Сам факт параллельной торговли ценными бумагами никак не позволяет утверждать, что Клюшин мог быть вовлечен в инсайдерскую торговлю на основании только того, что одна позиция (акции одной компании. — Прим. ред.) якобы торговалась одновременно с другим участником обвинения. Это обвинение не подтверждается никакими другими доказательствами и аналитическими данными, отраженными в аффидавите, поданном судье спецагентом ФБР Би Джей Кангом для получения ордера на обыск электронных устройств и личных аккаунтов Владислава Клюшина", — сказал представитель защиты.По его словам, у агента не было достаточных доказательств, чтобы запросить доступ ко всем данным в учетных записях Клюшина в iCloud и Google, и он опирался только на многочисленные домыслы. Причем раньше Канга уже ловили на искажении фактов и доказательств в другом громком деле — "США против Раджаратнама".Снятие с Клюшина части обвинений может стать громким судебным прецедентом. Согласно аргументам адвокатов, россиянина следует обвинять только в возможном взломе корпоративных сетей, но никак не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Положительное решение по этому ходатайству неизбежно повлечет изменения в законодательстве и впишет имя судьи в историю судопроизводства Массачусетса.Ходатайства должны рассмотреть 31 октября, а на 5 января 2023 года намечено предварительное слушание перед основным заседанием суда. Сам же процесс с участием присяжных начнется 30 января.Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта прошлого года. Американские власти обвиняют его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами. В декабре, несмотря на протесты защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин вину не признает. Ему отказали в освобождении под залог, на время судебного процесса он остается под арестом.
https://ria.ru/20220801/obmen-1806544429.html
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федеральное бюро расследований сша, в мире, сша, россия
Федеральное бюро расследований США, В мире, США, Россия
00:32 23.09.2022 (обновлено: 11:34 23.09.2022)
 
Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР

Защита россиянина Клюшина нашла ошибки и упущения в письменных показаниях агента ФБР Канга

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание суда в США
Здание суда в США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание суда в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР, что может стать основанием для снятия обвинений в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости один из юристов.

"Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле", — сказал собеседник агентства.

Адвокаты российского бизнесмена уже подали соответствующие ходатайства в федеральный суд в штате Массачусетс.
Как утверждает защита, спецагент Би Джей Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу.
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"Сам факт параллельной торговли ценными бумагами никак не позволяет утверждать, что Клюшин мог быть вовлечен в инсайдерскую торговлю на основании только того, что одна позиция (акции одной компании. — Прим. ред.) якобы торговалась одновременно с другим участником обвинения. Это обвинение не подтверждается никакими другими доказательствами и аналитическими данными, отраженными в аффидавите, поданном судье спецагентом ФБР Би Джей Кангом для получения ордера на обыск электронных устройств и личных аккаунтов Владислава Клюшина", — сказал представитель защиты.
По его словам, у агента не было достаточных доказательств, чтобы запросить доступ ко всем данным в учетных записях Клюшина в iCloud и Google, и он опирался только на многочисленные домыслы. Причем раньше Канга уже ловили на искажении фактов и доказательств в другом громком деле — "США против Раджаратнама".
Снятие с Клюшина части обвинений может стать громким судебным прецедентом. Согласно аргументам адвокатов, россиянина следует обвинять только в возможном взломе корпоративных сетей, но никак не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Положительное решение по этому ходатайству неизбежно повлечет изменения в законодательстве и впишет имя судьи в историю судопроизводства Массачусетса.
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Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта прошлого года. Американские власти обвиняют его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами. В декабре, несмотря на протесты защиты, Клюшина экстрадировали в США.
Россиянин вину не признает. Ему отказали в освобождении под залог, на время судебного процесса он остается под арестом.
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