https://ria.ru/20220923/klienty-1818984114.html

РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"

РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 23.09.2022

РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"

Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Никитин."Клиентоориентированность, дополнительный доход и привлечение новых клиентов – это основные преимущества, которые получают банки при взаимодействии с цифровой платформой "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сказал Никитин, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".Он напомнил, что в июле 2022 года был принят закон, устанавливающий с 1 апреля 2023 года правила взаимодействия банков с цифровой платформой "Мой экспорт". Благодаря этому взаимодействию пользователи смогут оплачивать услуги прямо на платформе, а банки – предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете.Никитин отметил, что для клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, на платформе будет создана удобная платежная среда с бесшовными бизнес-процессами. Также финансовые организации получат дополнительный доход от обслуживания клиентов. А те, в свою очередь, смогут воспользоваться на платформе услугами, которые упростят им выход на экспорт. Таким образом банки смогут в дальнейшем получить дополнительный доход от проведения своими клиентами внешнеторговых операций.Также банки-партнеры получат возможность разместить свои кредитно-гарантийные продукты для экспортно ориентированных компаний на финансовом маркетплейсе платформы. Финансовый маркетплейс позволяет в онлайн режиме работать с широчайшей клиентской базой и предоставлять оптимальные условия экспортного финансирования."Взаимодействие банков с платформой "Мой экспорт" работает так же, как с другими государственными информационными системами с использованием СМЭВ. До 1 апреля 2023 года идет переходный период, и банки уже сегодня подключаются и тестируют взаимодействие с платформой. Это позволяет исключить риски реализации требований законодательства, учесть предложения банков по организации взаимодействия и использовать преимущества привлечения клиентов", – заключил Никитин.

https://ria.ru/20220905/rets-1814511666.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия