РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Никитин.
"Клиентоориентированность, дополнительный доход и привлечение новых клиентов – это основные преимущества, которые получают банки при взаимодействии с цифровой платформой "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сказал Никитин, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".
"Клиентоориентированность, дополнительный доход и привлечение новых клиентов – это основные преимущества, которые получают банки при взаимодействии с цифровой платформой "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сказал Никитин, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".
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Он напомнил, что в июле 2022 года был принят закон, устанавливающий с 1 апреля 2023 года правила взаимодействия банков с цифровой платформой "Мой экспорт". Благодаря этому взаимодействию пользователи смогут оплачивать услуги прямо на платформе, а банки – предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете.
Никитин отметил, что для клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, на платформе будет создана удобная платежная среда с бесшовными бизнес-процессами. Также финансовые организации получат дополнительный доход от обслуживания клиентов. А те, в свою очередь, смогут воспользоваться на платформе услугами, которые упростят им выход на экспорт. Таким образом банки смогут в дальнейшем получить дополнительный доход от проведения своими клиентами внешнеторговых операций.
Также банки-партнеры получат возможность разместить свои кредитно-гарантийные продукты для экспортно ориентированных компаний на финансовом маркетплейсе платформы. Финансовый маркетплейс позволяет в онлайн режиме работать с широчайшей клиентской базой и предоставлять оптимальные условия экспортного финансирования.
Никитин отметил, что для клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, на платформе будет создана удобная платежная среда с бесшовными бизнес-процессами. Также финансовые организации получат дополнительный доход от обслуживания клиентов. А те, в свою очередь, смогут воспользоваться на платформе услугами, которые упростят им выход на экспорт. Таким образом банки смогут в дальнейшем получить дополнительный доход от проведения своими клиентами внешнеторговых операций.
Также банки-партнеры получат возможность разместить свои кредитно-гарантийные продукты для экспортно ориентированных компаний на финансовом маркетплейсе платформы. Финансовый маркетплейс позволяет в онлайн режиме работать с широчайшей клиентской базой и предоставлять оптимальные условия экспортного финансирования.
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"Взаимодействие банков с платформой "Мой экспорт" работает так же, как с другими государственными информационными системами с использованием СМЭВ. До 1 апреля 2023 года идет переходный период, и банки уже сегодня подключаются и тестируют взаимодействие с платформой. Это позволяет исключить риски реализации требований законодательства, учесть предложения банков по организации взаимодействия и использовать преимущества привлечения клиентов", – заключил Никитин.