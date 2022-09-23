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РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 23.09.2022
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РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"
РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 23.09.2022
РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"
Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:30
2022-09-23T16:30
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Никитин."Клиентоориентированность, дополнительный доход и привлечение новых клиентов – это основные преимущества, которые получают банки при взаимодействии с цифровой платформой "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сказал Никитин, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".Он напомнил, что в июле 2022 года был принят закон, устанавливающий с 1 апреля 2023 года правила взаимодействия банков с цифровой платформой "Мой экспорт". Благодаря этому взаимодействию пользователи смогут оплачивать услуги прямо на платформе, а банки – предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете.Никитин отметил, что для клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, на платформе будет создана удобная платежная среда с бесшовными бизнес-процессами. Также финансовые организации получат дополнительный доход от обслуживания клиентов. А те, в свою очередь, смогут воспользоваться на платформе услугами, которые упростят им выход на экспорт. Таким образом банки смогут в дальнейшем получить дополнительный доход от проведения своими клиентами внешнеторговых операций.Также банки-партнеры получат возможность разместить свои кредитно-гарантийные продукты для экспортно ориентированных компаний на финансовом маркетплейсе платформы. Финансовый маркетплейс позволяет в онлайн режиме работать с широчайшей клиентской базой и предоставлять оптимальные условия экспортного финансирования."Взаимодействие банков с платформой "Мой экспорт" работает так же, как с другими государственными информационными системами с использованием СМЭВ. До 1 апреля 2023 года идет переходный период, и банки уже сегодня подключаются и тестируют взаимодействие с платформой. Это позволяет исключить риски реализации требований законодательства, учесть предложения банков по организации взаимодействия и использовать преимущества привлечения клиентов", – заключил Никитин.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия
16:30 23.09.2022
 

РЭЦ: российские банки приобретают новых клиентов с платформой "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских банков с цифровой платформой "Мой экспорт" дает им сразу несколько преимуществ, рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Никитин.

"Клиентоориентированность, дополнительный доход и привлечение новых клиентов – это основные преимущества, которые получают банки при взаимодействии с цифровой платформой "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - сказал Никитин, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".
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Он напомнил, что в июле 2022 года был принят закон, устанавливающий с 1 апреля 2023 года правила взаимодействия банков с цифровой платформой "Мой экспорт". Благодаря этому взаимодействию пользователи смогут оплачивать услуги прямо на платформе, а банки – предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете.

Никитин отметил, что для клиентов банка, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, на платформе будет создана удобная платежная среда с бесшовными бизнес-процессами. Также финансовые организации получат дополнительный доход от обслуживания клиентов. А те, в свою очередь, смогут воспользоваться на платформе услугами, которые упростят им выход на экспорт. Таким образом банки смогут в дальнейшем получить дополнительный доход от проведения своими клиентами внешнеторговых операций.

Также банки-партнеры получат возможность разместить свои кредитно-гарантийные продукты для экспортно ориентированных компаний на финансовом маркетплейсе платформы. Финансовый маркетплейс позволяет в онлайн режиме работать с широчайшей клиентской базой и предоставлять оптимальные условия экспортного финансирования.
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"Взаимодействие банков с платформой "Мой экспорт" работает так же, как с другими государственными информационными системами с использованием СМЭВ. До 1 апреля 2023 года идет переходный период, и банки уже сегодня подключаются и тестируют взаимодействие с платформой. Это позволяет исключить риски реализации требований законодательства, учесть предложения банков по организации взаимодействия и использовать преимущества привлечения клиентов", – заключил Никитин.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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