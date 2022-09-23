https://ria.ru/20220923/khakery-1818900565.html
Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР
Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР
Генпрокуратура Луганской Народной Республики в пятницу сообщила, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:27
2022-09-23T12:27
2022-09-23T12:27
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной Республики в пятницу сообщила, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России."Официальный сайт генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики подвергся хакерской атаке. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818896831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР
Сайт Генпрокуратуры ЛНР подвергли хакерской атаке в первый день референдума
ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости.
Генпрокуратура Луганской Народной Республики в пятницу сообщила
, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России.
"Официальный сайт генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики подвергся хакерской атаке. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.