https://ria.ru/20220923/khakery-1818900565.html

Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР

Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022

Хакеры атаковали сайт Генпрокуратуры ЛНР

Генпрокуратура Луганской Народной Республики в пятницу сообщила, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:27

2022-09-23T12:27

2022-09-23T12:27

в мире

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 23 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Луганской Народной Республики в пятницу сообщила, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России."Официальный сайт генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики подвергся хакерской атаке. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818896831.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях