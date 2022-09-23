https://ria.ru/20220923/khakasiya-1818830135.html

Мобилизуемых в Хакасии обеспечат дополнительными наборами

Мобилизуемых в Хакасии обеспечат дополнительными наборами - РИА Новости, 23.09.2022

Мобилизуемых в Хакасии обеспечат дополнительными наборами

Дополнительные наборы с предметами первой необходимости, купленные за счет республиканского бюджета, получит каждый призываемый в Хакасии в рамках частичной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:14

2022-09-23T05:14

2022-09-23T05:14

россия

донбасс

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Дополнительные наборы с предметами первой необходимости, купленные за счет республиканского бюджета, получит каждый призываемый в Хакасии в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Валенин Коновалов.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Принял решение обеспечить всех мобилизованных за счет республиканского бюджета дополнительными наборами с гигиеническими средствами, бытовыми принадлежностями, предметами и продуктами первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коновалова.Он отметил, что муниципалитетам необходимо оказывать все возможное содействие военкоматам в сборах, выделении транспорта для доставки к месту сбора, организации медицинского освидетельствования, решении других актуальных вопросов.

https://ria.ru/20220923/poryadok-1818826896.html

россия

донбасс

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Максим Горбачев

россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность