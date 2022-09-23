https://ria.ru/20220923/khabarovsk-1818955555.html
В Хабаровске рассказали, как регион собирается привлекать туристов
В Хабаровске рассказали, как регион собирается привлекать туристов - РИА Новости, 23.09.2022
В Хабаровске рассказали, как регион собирается привлекать туристов
Развитие индустрии путешествий и гостеприимства обсуждают на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", который проходит с 22 по 24 сентября,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:06
2022-09-23T16:06
2022-09-23T16:08
туризм
туризм
михаил дегтярев
хабаровский край
дальний восток
хабаровск
сергей стиллавин
аэрофлот
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Развитие индустрии путешествий и гостеприимства обсуждают на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", который проходит с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что столица региона – транспортные ворота Дальнего Востока. Для устойчивого сообщения со странами АТР прорабатывается вопрос создания опорного аэропорта "Аэрофлота" на базе международного хаба Хабаровска."Это особенно актуально в связи с тем, что именно у нас строятся и обслуживаются отечественные авиалайнеры SSJ-100 и в скором будущем – SSJ-New. Убежден: город может и должен стать основной воздушной гаванью для полетов за рубеж, — подчеркнул губернатор.Отдельное внимание уделяется локальным проектам. Среди них — "Отдыхаем в крае", главная задача которого – доступный и интересный досуг для местных жителей.К обсуждению туристических возможностей присоединились представители СМИ и блогеры. "Хабаровский край полон уникальных достопримечательностей. Однако они могут не ассоциироваться с регионом, — отметил теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. — Пока нет ярких образов, которые возникают при вопросе "Что такое Хабаровский край?".По его мнению, массовый туризм обеспечивается по ряду критериев, и среди них — история региона, архитектура, местная кухня и медиа, которые могли бы закрепить образ края.По словам блогера Александра Еликова, мало кто знает, что в Хабаровском крае на пути к Амурским столбам можно встретить тигров, которые охотятся на косуль. "Такой маршрут превращается в целое сафари, — уверен он. — Туристы также могут посетить один из крупнейших нефтяных терминалов на Дальнем Востоке – Де-Кастри и Дуссе-Алиньский тоннель, один из самых масштабных объектов Байкало-Амурской магистрали".Председатель секции краеведения и экскурсоведения Приморского отделения РГО и участник форума Дарья Гусева рассказала, что были спикеры из многих регионов России, а также иностранцы из Вьетнама, Китая.По ее словам, культурный код Дальнего Востока вплетает в себя и традиции коренных народов, и те, что позже принесли русские поселенцы. "Мой доклад был посвящен тому, что для Востока мы Россия, а для России мы – Восток", — отметила Гусева.В общей сложности для участия в мероприятиях деловой программы форума зарегистрировались более 600 человек очно и онлайн.Министр туризма края Екатерина Пунтус отметила, что все площадки носят прикладной характер и учитывают запросы туротрасли. "Мы разрабатывали программу форума так, чтобы участники смогли обсудить перспективные туристические направления, на которые туроператорам Дальнего Востока необходимо обратить внимание в первую очередь", – сказала она.По словам министра, 23 и 24 сентября работает "Улица районов края" на набережной имени адмирала Г.И. Невельского, где представлен туристический и гастрономический потенциал региона. Также там проходят различные мастер-классы для детей, в том числе и по изготовлению воздушных змеев, а главным героем стал большой летающий кит.
https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html
https://ria.ru/20220823/turizm-1811464823.html
https://ria.ru/20220923/turizm-1818752089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, михаил дегтярев, хабаровский край, дальний восток, хабаровск, сергей стиллавин, аэрофлот, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Дальний Восток, Хабаровск, Сергей Стиллавин, Аэрофлот, Sukhoi Superjet, Новости - Туризм, туристы
16:06 23.09.2022 (обновлено: 16:08 23.09.2022)
В Хабаровске рассказали, как регион собирается привлекать туристов
Дегтярев: Хабаровск планирует стать основным хабом для полетов за рубеж на Дальнем Востоке
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Развитие индустрии путешествий и гостеприимства обсуждают на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", который проходит с 22 по 24 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
отметил, что столица региона – транспортные ворота Дальнего Востока
. Для устойчивого сообщения со странами АТР
прорабатывается вопрос создания опорного аэропорта "Аэрофлота
" на базе международного хаба Хабаровска.
"Это особенно актуально в связи с тем, что именно у нас строятся и обслуживаются отечественные авиалайнеры SSJ-100
и в скором будущем – SSJ-New. Убежден: город может и должен стать основной воздушной гаванью для полетов за рубеж, — подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание уделяется локальным проектам. Среди них — "Отдыхаем в крае", главная задача которого – доступный и интересный досуг для местных жителей.
К обсуждению туристических возможностей присоединились представители СМИ и блогеры. "Хабаровский край полон уникальных достопримечательностей. Однако они могут не ассоциироваться с регионом, — отметил теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин
. — Пока нет ярких образов, которые возникают при вопросе "Что такое Хабаровский край?".
По его мнению, массовый туризм обеспечивается по ряду критериев, и среди них — история региона, архитектура, местная кухня и медиа, которые могли бы закрепить образ края.
По словам блогера Александра Еликова, мало кто знает, что в Хабаровском крае на пути к Амурским столбам можно встретить тигров, которые охотятся на косуль. "Такой маршрут превращается в целое сафари, — уверен он. — Туристы также могут посетить один из крупнейших нефтяных терминалов на Дальнем Востоке – Де-Кастри и Дуссе-Алиньский тоннель, один из самых масштабных объектов Байкало-Амурской магистрали".
Председатель секции краеведения и экскурсоведения Приморского отделения РГО и участник форума Дарья Гусева рассказала, что были спикеры из многих регионов России
, а также иностранцы из Вьетнама
, Китая
.
По ее словам, культурный код Дальнего Востока вплетает в себя и традиции коренных народов, и те, что позже принесли русские поселенцы. "Мой доклад был посвящен тому, что для Востока мы Россия, а для России мы – Восток", — отметила Гусева.
В общей сложности для участия в мероприятиях деловой программы форума зарегистрировались более 600 человек очно и онлайн.
Министр туризма края Екатерина Пунтус отметила, что все площадки носят прикладной характер и учитывают запросы туротрасли. "Мы разрабатывали программу форума так, чтобы участники смогли обсудить перспективные туристические направления, на которые туроператорам Дальнего Востока необходимо обратить внимание в первую очередь", – сказала она.
По словам министра, 23 и 24 сентября работает "Улица районов края" на набережной имени адмирала Г.И. Невельского, где представлен туристический и гастрономический потенциал региона. Также там проходят различные мастер-классы для детей, в том числе и по изготовлению воздушных змеев, а главным героем стал большой летающий кит.