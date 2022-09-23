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В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 23.09.2022
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"
Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИ РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:44
2022-09-23T17:44
2022-09-23T17:44
россия
лаборатория касперского
евросоюз
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Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаборатория касперского, евросоюз
Россия, Лаборатория Касперского, Евросоюз
Материал дополняется
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"
Страны Евросоюза предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" в рамках санкций