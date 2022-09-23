Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/kasperskiy-1819021424.html
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 23.09.2022
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"
Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИ РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:44
2022-09-23T17:44
россия
лаборатория касперского
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/85/1555248547_0:242:3070:1968_1920x0_80_0_0_1b2ed61d156390de775b1d3ceb60c6a5.jpg
Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИРИА Новости / Динамика дня
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/85/1555248547_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ad2bd98c9bf54661090e4d50e46b8037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаборатория касперского, евросоюз
Россия, Лаборатория Касперского, Евросоюз
Материал дополняется
17:44 23.09.2022
 
В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"

Страны Евросоюза предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" в рамках санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание компании "Лаборатория Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание компании "Лаборатория Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИ
РИА Новости / Динамика дня
 
РоссияЛаборатория КасперскогоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала