https://ria.ru/20220923/kasperskiy-1819021424.html

В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"

В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 23.09.2022

В Евросоюзе предложили запретить работу "Лаборатории Касперского"

Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИ РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:44

2022-09-23T17:44

2022-09-23T17:44

россия

лаборатория касперского

евросоюз

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Ряд стран ЕС предлагает запретить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций в отношении РФ - СМИРИА Новости / Динамика дня

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, лаборатория касперского, евросоюз