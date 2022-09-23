https://ria.ru/20220923/kamyshin-1818891562.html

В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина

В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина - РИА Новости, 23.09.2022

В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина

Неизвестные подожгли здание администрации города Камышина в Волгоградской области, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:56

2022-09-23T11:56

2022-09-23T11:56

происшествия

камышин

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные подожгли здание администрации города Камышина в Волгоградской области, сообщила пресс-служба мэрии."Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону, вызов о возгорании в здании администрации поступил в 3.31, огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений.Правоохранительные органы проводят проверку.

https://ria.ru/20220914/podzhog-1816867093.html

камышин

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камышин, волгоградская область