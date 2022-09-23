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В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина - РИА Новости, 23.09.2022
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В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина
В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина - РИА Новости, 23.09.2022
В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина
Неизвестные подожгли здание администрации города Камышина в Волгоградской области, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:56
2022-09-23T11:56
происшествия
камышин
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные подожгли здание администрации города Камышина в Волгоградской области, сообщила пресс-служба мэрии."Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону, вызов о возгорании в здании администрации поступил в 3.31, огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений.Правоохранительные органы проводят проверку.
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происшествия, камышин, волгоградская область
Происшествия, Камышин, Волгоградская область
11:56 23.09.2022
 
В Волгоградской области подожгли здание мэрии Камышина

Власти волгоградского Камышина сообщили о поджоге неизвестными здания мэрии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные подожгли здание администрации города Камышина в Волгоградской области, сообщила пресс-служба мэрии.
"Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону, вызов о возгорании в здании администрации поступил в 3.31, огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Наро-Фоминск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 23:44
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
 
ПроисшествияКамышинВолгоградская область
 
 
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