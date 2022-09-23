https://ria.ru/20220923/kakhovka-1819034247.html
В Новой Каховке работает ПВО
В Новой Каховке работает ПВО - РИА Новости, 23.09.2022
В Новой Каховке работает ПВО
Новую Каховку снова обстреливают, работает ПВО, позвучало более 10 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:23
2022-09-23T18:23
2022-09-23T18:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Новую Каховку снова обстреливают, работает ПВО, позвучало более 10 взрывов, сообщает администрация города."18.01 В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Девятая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале администрации Новой Каховки.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819004355.html
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
18:23 23.09.2022 (обновлено: 18:34 23.09.2022)
В Новой Каховке работает ПВО
В Новой Каховке работает ПВО, прогремели более десяти взрывов