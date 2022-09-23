https://ria.ru/20220923/issledovanie-1818949993.html

"НЭО Центр" презентовал исследование о влиянии санкций на самозанятых

"НЭО Центр" презентовал исследование о влиянии санкций на самозанятых - РИА Новости, 23.09.2022

"НЭО Центр" презентовал исследование о влиянии санкций на самозанятых

Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, к такому выводу... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:01

2022-09-23T15:01

2022-09-23T15:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 сен - НЭО Центр. Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, к такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании "НЭО Центр" по результатам исследования."Сегодня в любом городе вы можете вызвать слесаря, водопроводчика и это скорее к вам приедет самозанятый. Таксисты, курьеры. Таких профессий достаточно много, однако в особенности за последние 1,5 года, в момент выхода из пандемии и уже переход в санкционный период очень большое количество занятости — это IT-специалисты, специалисты по маркетингу и финансам" отмечает партнер компании "НЭО Центр" Александр Ракша."Многие крупные компании меняют свое отношение и стимулируют работу с самозанятыми, создают инструменты для этого, свои собственные платформы, которые облегчают работу с самозанятыми. Многим прогрессивным компаниям становится выгоднее работать с самозанятыми", отметил эксперт.Самозанятые и постоянные партнеры платформ, как показало исследование, хорошо понимают, что им нужно от власти для того, чтобы преодолеть последствия санкционного давления на Россию. Они не просят денег, льгот или отсрочек. Им нужны понятные, четкие правила работы, не требующие от них хитрить и прятать какие-то элементы своих сложившихся бизнес-практик.Исследование показало, что эта категория занятых оптимистична — она изначально была более самостоятельна в формировании своей занятости, гибко реагировала на внешние изменения и была готова меняться. Все эти навыки помогли им адекватно встретить новые задачи, связанные с санкционным давлением. Только каждый десятый задумывается о том, чтобы свернуть деятельность — остальные продолжают работать и развивать свою деловую активность.По словам Александра Ракши, после введения санкций, резко упал спрос со стороны клиентов и заказчиков. "Очень штормило спрос и рынок сбыта товаров, работ и услуг, производимых самозанятыми. Но трудности в большей степени были у заказчиков и это опосредованно повлияло на самозанятых. У самих же самозанятых трудностей было меньше, и именно потому мы рассматриваем этот институт как достаточно адаптивный по сравнению с традиционными формами занятости", - отметил эксперт.Исследование показало, что практически все самозанятые предприняли разнообразные антикризисные меры по улучшению взаимодействия с клиентами: расширение ассортимента, клиентской базы, географии.Представляя исследование "Люди новой экономики: адаптация к режиму санкционного давления" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", генеральный директор "НЭО Центра" Павел Серёгин отметил, что важной задачей государства в условиях обострения обстановки является планирование адресных мер господдержки платформенной занятости и самозанятости.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы