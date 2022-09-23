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ПСБ: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестинструменты - РИА Новости, 23.09.2022
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ПСБ: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестинструменты
ПСБ: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестинструменты - РИА Новости, 23.09.2022
ПСБ: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестинструменты
Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов считает необходимым совершенствовать систему поддержки МСП. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:02
2022-09-23T14:02
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
антон дроздов
технологии
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов считает необходимым совершенствовать систему поддержки МСП."В нашей стране уже есть система всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, которая охватывает практически все направления – от льготных и антикризисных кредитов до гарантий, налоговых послаблений, мер снижения издержек. Но сейчас необходимо совершенствовать эти инструменты с учетом того, что на российском рынке образовались ниши. Мы видим, что многие предприятия МСП все больше обращаются с заявками на инвестиционную деятельность, на организацию производства, на выпуск той продукции, иностранные производители которой ушли с рынка. Поэтому нужны другие подходы, другие критерии, другие меры поддержки бизнеса", - сказал Дроздов, выступая на круглом столе на тему "Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. Прогнозы", который состоялся в рамках проходящего в Казани XIX Международном банковском форуме. Зампред ПСБ также предложил активно развивать инструменты, которые будут способствовать увеличению оперативности принятия решений, увеличить предельное значение ответственности корпорации МСП по механизму зонтичного поручительства, что даст возможности для большего количества заемщиков, расширить количество отраслей для финансирования по программе 1764 и границы использования кредита по этой программе. По словам Дроздова, банки продолжают следить за дорожной картой развития МСП и готовы подстраиваться к меняющимся потребностям бизнеса.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, антон дроздов, технологии
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика, Антон Дроздов, Технологии
14:02 23.09.2022
 

ПСБ: меры поддержки бизнеса нужно переориентировать на инвестинструменты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов считает необходимым совершенствовать систему поддержки МСП.
"В нашей стране уже есть система всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, которая охватывает практически все направления – от льготных и антикризисных кредитов до гарантий, налоговых послаблений, мер снижения издержек. Но сейчас необходимо совершенствовать эти инструменты с учетом того, что на российском рынке образовались ниши. Мы видим, что многие предприятия МСП все больше обращаются с заявками на инвестиционную деятельность, на организацию производства, на выпуск той продукции, иностранные производители которой ушли с рынка. Поэтому нужны другие подходы, другие критерии, другие меры поддержки бизнеса", - сказал Дроздов, выступая на круглом столе на тему "Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. Прогнозы", который состоялся в рамках проходящего в Казани XIX Международном банковском форуме.
Зампред ПСБ также предложил активно развивать инструменты, которые будут способствовать увеличению оперативности принятия решений, увеличить предельное значение ответственности корпорации МСП по механизму зонтичного поручительства, что даст возможности для большего количества заемщиков, расширить количество отраслей для финансирования по программе 1764 и границы использования кредита по этой программе.
По словам Дроздова, банки продолжают следить за дорожной картой развития МСП и готовы подстраиваться к меняющимся потребностям бизнеса.
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