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Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 23.09.2022
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Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 23.09.2022
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка* и еще трех человек,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:42
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россия
украина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка* и еще трех человек, следует из соответствующего перечня."Иванов* Дмитрий Сергеевич, Кушнарь* Александр Александрович, Кен* Даниил Олегович, Цимбалюк* Роман Владимирович", - говорится в сообщении.В графе перечня об источниках финансирования у всех указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:42 23.09.2022 (обновлено: 22:25 23.09.2022)
 
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов

Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* и еще троих в реестр физлиц-иноагентов

© РИА НовостиУкраинский журналист Роман Цимбалюк*
Украинский журналист Роман Цимбалюк* - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
Украинский журналист Роман Цимбалюк*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка* и еще трех человек, следует из соответствующего перечня.
"Иванов* Дмитрий Сергеевич, Кушнарь* Александр Александрович, Кен* Даниил Олегович, Цимбалюк* Роман Владимирович", - говорится в сообщении.
В графе перечня об источниках финансирования у всех указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияУкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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