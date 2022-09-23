https://ria.ru/20220923/inoagenty-1819080370.html
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 23.09.2022
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка* и еще трех человек,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:42
2022-09-23T21:42
2022-09-23T22:25
россия
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка* и еще трех человек, следует из соответствующего перечня."Иванов* Дмитрий Сергеевич, Кушнарь* Александр Александрович, Кен* Даниил Олегович, Цимбалюк* Роман Владимирович", - говорится в сообщении.В графе перечня об источниках финансирования у всех указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html
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россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:42 23.09.2022 (обновлено: 22:25 23.09.2022)
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* в реестр физлиц-иноагентов
Минюст внес украинского журналиста Цимбалюка* и еще троих в реестр физлиц-иноагентов