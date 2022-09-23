https://ria.ru/20220923/gruzoperevozki-1818832383.html

Объем грузоперевозок через пункт пропуска на границе с Китаем вырос на 60%

Объем грузоперевозок через пункт пропуска на границе с Китаем вырос на 60% - РИА Новости, 23.09.2022

Объем грузоперевозок через пункт пропуска на границе с Китаем вырос на 60%

Пропускная способность пункта пропуска Полтавка-Дуннин на границе РФ и КНР почти достигла доэпидемических значений, за 8 месяцев 2022 года объем перевезенных... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:31

2022-09-23T06:31

2022-09-23T07:27

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ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Пропускная способность пункта пропуска Полтавка-Дуннин на границе РФ и КНР почти достигла доэпидемических значений, за 8 месяцев 2022 года объем перевезенных через него грузов вырос на 60%, сообщает в пятницу генеральное консульство РФ в Харбине.Генконсул России в Харбине Владимир Ощепков 21 сентября посетил приграничный город Дуннин городского округа Муданьцзян северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, где встретился с руководством и ознакомился с работой китайской части автомобильного погранперехода Полтавка - Дуннин."В ходе встречи с мэром города Чжоу Чжэньхаем китайская сторона сообщила, что объем грузов, перевезенных через пункт пропуска Полтавка-Дуннин за 8 месяцев текущего года, показал прирост в 60%, а в стоимостном выражении - рекордные 225%", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале дипмиссии.По заверению местных властей, отметили в генконсульстве, "на сегодняшний день пропускная способность погранперехода почти достигла доэпидемических значений, ежедневно этот участок российско-китайской границы пересекает порядка 130 единиц транспортных средств"."В условиях растущего товарооборота между нашими странами в китайском приграничье предпринимают меры по улучшению трансграничной инфраструктуры, совершенствуют технологии по приемке импортных и отправке экспортных грузов", - добавили в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220920/tovarooborot-1818162399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, в мире