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Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 23.09.2022
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Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа
Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 23.09.2022
Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:56
2022-09-23T15:06
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений.Медведев отметил, что конструкторское бюро "Вымпел" выпускает устройства выброса пассивных помех, катапультные и пусковые установки для применения ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" с широкой номенклатуры самолетов и вертолетов.Ранее, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК. В частности, глава государства призвал наращивать мощности таких производств.
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
14:56 23.09.2022 (обновлено: 15:06 23.09.2022)
 
Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

Медведев провел совещание о гособоронзаказе и расширении номенклатуры вооружений

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений.
"Посетил сегодня АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И.Торопова"… С представителями промышленности и министерства обороны РФ провёл совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений", - написал Медведев в своем Telegram-канале в пятницу.
Медведев отметил, что конструкторское бюро "Вымпел" выпускает устройства выброса пассивных помех, катапультные и пусковые установки для применения ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" с широкой номенклатуры самолетов и вертолетов.
Ранее, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК. В частности, глава государства призвал наращивать мощности таких производств.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:57
В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу
 
Дмитрий МедведевБезопасностьРоссия
 
 
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