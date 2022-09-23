https://ria.ru/20220923/gosoboronzakaz-1818949569.html

Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 23.09.2022

Медведев провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:56

2022-09-23T14:56

2022-09-23T15:06

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений.Медведев отметил, что конструкторское бюро "Вымпел" выпускает устройства выброса пассивных помех, катапультные и пусковые установки для применения ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность" с широкой номенклатуры самолетов и вертолетов.Ранее, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК. В частности, глава государства призвал наращивать мощности таких производств.

https://ria.ru/20220920/oboronzakaz-1818105430.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия