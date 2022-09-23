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ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.09.2022

ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска в 20.25 обстреляли Горловку, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:58

2022-09-23T20:58

2022-09-23T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 20.25 обстреляли Горловку, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 19.55 была обстреляна Широкая Балка, украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины