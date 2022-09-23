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ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.09.2022
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска в 20.25 обстреляли Горловку, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:58
2022-09-23T20:58
2022-09-23T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 20.25 обстреляли Горловку, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 19.55 была обстреляна Широкая Балка, украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины