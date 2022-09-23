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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в 9.05 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:52
2022-09-23T09:52
2022-09-23T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.05 мск обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."После 06.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.05 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу в первый день референдума подвергся населенный пункт Зайцево, украинские войска произвели пять выстрелов из танка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220922/donbass-1818748734.html
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742571.html
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09:52 23.09.2022 (обновлено: 09:55 23.09.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку снарядами НАТО, заявили в представительстве ДНР