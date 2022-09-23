https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818936337.html

В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022

В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:20

2022-09-23T14:20

2022-09-23T14:20

пензенская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

пензенская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818918910_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_8628428db68954acb5c30671d04d1a3c.jpg

ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе правительства региона."В Пензенской области с 23 по 27 сентября организовано голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Эвакуированные с этих территорий смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках, а также во всех пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, в Пензенской области находятся более 2 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, вынужденно покинувших свои дома.Уточняется, что в Пологовском районе Запорожской области, над которым взяла шефство Пензенская область, в пятницу открылись 47 участковых избирательных комиссий. Пресс-служба правительства со ссылкой на избирком Запорожской области отмечает, что каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, не зафиксировано.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818869684.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе