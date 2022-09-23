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В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818936337.html
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:20
2022-09-23T14:20
пензенская область
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
пензенская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе правительства региона."В Пензенской области с 23 по 27 сентября организовано голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Эвакуированные с этих территорий смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках, а также во всех пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, в Пензенской области находятся более 2 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, вынужденно покинувших свои дома.Уточняется, что в Пологовском районе Запорожской области, над которым взяла шефство Пензенская область, в пятницу открылись 47 участковых избирательных комиссий. Пресс-служба правительства со ссылкой на избирком Запорожской области отмечает, что каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, не зафиксировано.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Пензенская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Пензенская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
14:20 23.09.2022
 
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В Пензенской области идет голосование на референдуме о воссоединении Донбасса с Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Донецкой народной республики
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паспорт гражданина Донецкой народной республики. Архивное фото
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ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В Пензенской области с 23 по 27 сентября организовано голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Эвакуированные с этих территорий смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках, а также во всех пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в Пензенской области находятся более 2 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, вынужденно покинувших свои дома.
Уточняется, что в Пологовском районе Запорожской области, над которым взяла шефство Пензенская область, в пятницу открылись 47 участковых избирательных комиссий. Пресс-служба правительства со ссылкой на избирком Запорожской области отмечает, что каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, не зафиксировано.
Члены участковой избирательной комиссии готовятся к надомному голосованию в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:53
В ОП ДНР рассказали о ходе голосования на референдуме по вхождению в Россию
 
Пензенская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПензенская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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