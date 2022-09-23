https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818936337.html
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:20
2022-09-23T14:20
2022-09-23T14:20
пензенская область
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
пензенская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818918910_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_8628428db68954acb5c30671d04d1a3c.jpg
ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. В Пензенской области началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщили в пресс-службе правительства региона."В Пензенской области с 23 по 27 сентября организовано голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Эвакуированные с этих территорий смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках, а также во всех пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, в Пензенской области находятся более 2 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, вынужденно покинувших свои дома.Уточняется, что в Пологовском районе Запорожской области, над которым взяла шефство Пензенская область, в пятницу открылись 47 участковых избирательных комиссий. Пресс-служба правительства со ссылкой на избирком Запорожской области отмечает, что каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, не зафиксировано.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818869684.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818918910_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_b0de74ff7555a3ab493e145ca2c70f4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Пензенская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Пензенская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
В Пензенской области идет голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Пензенской области идет голосование на референдуме о воссоединении Донбасса с Россией