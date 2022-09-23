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Жители Мариуполя голосуют на референдуме по вхождению в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
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Жители Мариуполя голосуют на референдуме по вхождению в состав России
Жители Мариуполя голосуют на референдуме по вхождению в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Мариуполя голосуют на референдуме по вхождению в состав России
Жители Мариуполя, которые не могут найти себя в списках голосующих в референдуме, получают возможность проголосовать, предъявив документ, удостоверяющий... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:16
2022-09-23T12:16
в мире
мариуполь
референдум в донбассе
донецкая народная республика
донбасс
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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, которые не могут найти себя в списках голосующих в референдуме, получают возможность проголосовать, предъявив документ, удостоверяющий личность, и заполнив соответствующее специальное заявление, сообщает корреспондент РИА Новости."Если житель Мариуполя по какой-то причине не оказался в списке голосующих на референдуме, то представители избирательной комиссии после предъявления гражданином документа, удостоверяющего личность, выдадут ему бланк заявления, и после заполнения оного гражданин получит бюллетень для голосования на референдуме", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории Республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
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в мире, мариуполь, референдум в донбассе, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Мариуполь, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Донбасс
12:16 23.09.2022
 
Жители Мариуполя голосуют на референдуме по вхождению в состав России

Жители Мариуполя, не нашедшие себя в списках, голосуют на референдуме, заполнив заявления

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкБланк для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России
Бланк для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Бланк для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, которые не могут найти себя в списках голосующих в референдуме, получают возможность проголосовать, предъявив документ, удостоверяющий личность, и заполнив соответствующее специальное заявление, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Если житель Мариуполя по какой-то причине не оказался в списке голосующих на референдуме, то представители избирательной комиссии после предъявления гражданином документа, удостоверяющего личность, выдадут ему бланк заявления, и после заполнения оного гражданин получит бюллетень для голосования на референдуме", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.
Референдум по вхождению ДНР в состав России проходит на территории Республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
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