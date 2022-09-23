https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818888589.html

Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день

Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день - РИА Новости, 23.09.2022

Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день

Жители Мелитополя массово стремятся проголосовать в первый день референдума, рассказала РИА Новости член избирательной комиссии Мелитополя. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:46

2022-09-23T11:46

2022-09-23T11:46

запорожская область

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818860922_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_a379cafcb4da5609a8e9cb84fa73609c.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя массово стремятся проголосовать в первый день референдума, рассказала РИА Новости член избирательной комиссии Мелитополя."Сегодня мы уже начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27-го числа, а до этого на дому. Люди очень хотят отдать свой голос. На участках будут голосовать во вторник", - сказала собеседница агентства."У нас все готово и оборудовано. Поэтому при предъявлении документа у нас опечатана урна и можно проголосовать", - добавила она.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818880655.html

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире