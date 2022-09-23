https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818888589.html
Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день
Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день - РИА Новости, 23.09.2022
Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день
Жители Мелитополя массово стремятся проголосовать в первый день референдума, рассказала РИА Новости член избирательной комиссии Мелитополя. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:46
2022-09-23T11:46
2022-09-23T11:46
запорожская область
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя массово стремятся проголосовать в первый день референдума, рассказала РИА Новости член избирательной комиссии Мелитополя."Сегодня мы уже начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27-го числа, а до этого на дому. Люди очень хотят отдать свой голос. На участках будут голосовать во вторник", - сказала собеседница агентства."У нас все готово и оборудовано. Поэтому при предъявлении документа у нас опечатана урна и можно проголосовать", - добавила она.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818880655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день
Член избиркома заявил, что жители Мелитополя массово голосуют в первый день референдума