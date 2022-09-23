https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818880655.html

В ЛНР рассказали, как Киев мешает проведению референдума

В ЛНР рассказали, как Киев мешает проведению референдума - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР рассказали, как Киев мешает проведению референдума

Украинские власти уже создают препятствия для проведения референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:26

2022-09-23T11:26

2022-09-23T11:26

в мире

луганская народная республика

сватово

украина

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские власти уже создают препятствия для проведения референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции, принявший участие в голосовании.В ЛНР военнослужащие народной милиции проголосовали одними из первых. Они высказывают опасения, что Киев может усилить обстрелы или даже начать контрнаступление. Украинские власти неоднократно заявляли, что не признают итоги референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818872818.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

луганская народная республика

сватово

украина

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, сватово, украина, вооруженные силы украины, референдум в донбассе