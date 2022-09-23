В ЛНР рассказали, как Киев мешает проведению референдума
Офицер Народной милиции ЛНР: Киев обстрелами мешает проведению референдума в Донбассе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские власти уже создают препятствия для проведения референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции, принявший участие в голосовании.
"Они (украинские власти) не только пытаются помешать - они уже мешают. Потому что обстреливают полностью города. Обстреляны Сватово, обстрелян Алчевск", - сказал собеседник агентства.
В ЛНР военнослужащие народной милиции проголосовали одними из первых. Они высказывают опасения, что Киев может усилить обстрелы или даже начать контрнаступление. Украинские власти неоднократно заявляли, что не признают итоги референдума.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.