11:01 23.09.2022 (обновлено: 15:45 23.09.2022)
ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне референдумов о судьбе регионов.
Так, за намерены проголосовать 97 процентов опрошенных, против — никто. Еще по три процента в каждой республике затруднились с ответом.
Принять участие в референдумах собирались по 87 процентов жителей ДНР и ЛНР.
Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 22 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие две тысячи жителей ЛНР и ДНР в возрасте от 18 лет.
Девятнадцатого сентября общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день о таких же планах объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Голосование началось с сегодняшнего утра и продлится пять дней, до 27 сентября.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.