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ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России - РИА Новости, 23.09.2022
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ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России - РИА Новости, 23.09.2022
ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:01
2022-09-23T15:45
в мире
донбасс
вциом
референдум в донбассе
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне референдумов о судьбе регионов.Так, за намерены проголосовать 97 процентов опрошенных, против — никто. Еще по три процента в каждой республике затруднились с ответом.Принять участие в референдумах собирались по 87 процентов жителей ДНР и ЛНР.Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 22 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие две тысячи жителей ЛНР и ДНР в возрасте от 18 лет. Девятнадцатого сентября общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день о таких же планах объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Голосование началось с сегодняшнего утра и продлится пять дней, до 27 сентября.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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в мире, донбасс, вциом, референдум в донбассе, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Донбасс, ВЦИОМ, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:01 23.09.2022 (обновлено: 15:45 23.09.2022)
 
ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России

ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне референдумов о судьбе регионов.
Так, за намерены проголосовать 97 процентов опрошенных, против — никто. Еще по три процента в каждой республике затруднились с ответом.
Принять участие в референдумах собирались по 87 процентов жителей ДНР и ЛНР.
Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 22 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие две тысячи жителей ЛНР и ДНР в возрасте от 18 лет.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Девятнадцатого сентября общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день о таких же планах объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Голосование началось с сегодняшнего утра и продлится пять дней, до 27 сентября.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреДонбассВЦИОМРеферендум в ДонбассеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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