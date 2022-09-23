https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818872818.html

ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России

ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России - РИА Новости, 23.09.2022

ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:01

2022-09-23T11:01

2022-09-23T15:45

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик выступили за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне референдумов о судьбе регионов.Так, за намерены проголосовать 97 процентов опрошенных, против — никто. Еще по три процента в каждой республике затруднились с ответом.Принять участие в референдумах собирались по 87 процентов жителей ДНР и ЛНР.Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 22 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие две тысячи жителей ЛНР и ДНР в возрасте от 18 лет. Девятнадцатого сентября общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день о таких же планах объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Голосование началось с сегодняшнего утра и продлится пять дней, до 27 сентября.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вциом, референдум в донбассе, донецкая народная республика, луганская народная республика