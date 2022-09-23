https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818869684.html

В ОП ДНР рассказали о ходе голосования на референдуме по вхождению в Россию

В ОП ДНР рассказали о ходе голосования на референдуме по вхождению в Россию - РИА Новости, 23.09.2022

В ОП ДНР рассказали о ходе голосования на референдуме по вхождению в Россию

Голосование на референдуме о присоединении к России в ДНР проходит штатно, как на избирательных участках, так и на дому, никаких эксцессов нет, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:53

2022-09-23T10:53

2022-09-23T10:54

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

александр кофман

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме о присоединении к России в ДНР проходит штатно, как на избирательных участках, так и на дому, никаких эксцессов нет, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."У нас все штатно, все спокойно. Свыше 450 участков, свыше 1000 наблюдателей, в том числе наши наблюдатели - мои заместители Екатерина Мартьянова и Анна Ревякина - находятся сейчас в России, они наблюдают на российских избирательных участках. При этом все спокойно, слава Богу, пока нет эксцессов", - сказал он в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ.Он добавил, что с целью снижения террористической угрозы голосование проходит также на дому - члены комиссий объезжают своих избирателей.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, александр кофман