10:53 23.09.2022 (обновлено: 10:54 23.09.2022)
В ОП ДНР рассказали о ходе голосования на референдуме по вхождению в Россию
Глава ОП ДНР Кофман: голосование на референдуме проходит штатно, на участках и на дому
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии готовятся к надомному голосованию в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Члены участковой избирательной комиссии готовятся к надомному голосованию в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме о присоединении к России в ДНР проходит штатно, как на избирательных участках, так и на дому, никаких эксцессов нет, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"У нас все штатно, все спокойно. Свыше 450 участков, свыше 1000 наблюдателей, в том числе наши наблюдатели - мои заместители Екатерина Мартьянова и Анна Ревякина - находятся сейчас в России, они наблюдают на российских избирательных участках. При этом все спокойно, слава Богу, пока нет эксцессов", - сказал он в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ.
Он добавил, что с целью снижения террористической угрозы голосование проходит также на дому - члены комиссий объезжают своих избирателей.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.