https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818863313.html

Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме

Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме

Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:36

2022-09-23T10:36

2022-09-23T11:00

в мире

донецк (днр)

россия

германия

республика крым

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818868617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_824761807f4c31fc830ddb524719004f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс войдет в состав России."Мне волнительно очень... Мы очень рады, что нас заберут в Россию… Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно. Что наступит в конце концов мир, потому что мы очень устали", - сказала Сафиулина журналистам.Она рассказала, что проживала в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых."Самое интересное, что я ребенок-узник, я родилась в Германии. Мама была угнана (в Германию во время Великой Отечественной войны – ред.). Вот представляете, там я родилась, под этими "Катюшами", и теперь приходится это все переживать", – добавила женщина.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html

донецк (днр)

россия

германия

республика крым

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума "Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума 2022-09-23T10:36 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), россия, германия, республика крым, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе