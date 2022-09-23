Рейтинг@Mail.ru
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818863313.html
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:36
2022-09-23T11:00
в мире
донецк (днр)
россия
германия
республика крым
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818868617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_824761807f4c31fc830ddb524719004f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс войдет в состав России."Мне волнительно очень... Мы очень рады, что нас заберут в Россию… Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно. Что наступит в конце концов мир, потому что мы очень устали", - сказала Сафиулина журналистам.Она рассказала, что проживала в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых."Самое интересное, что я ребенок-узник, я родилась в Германии. Мама была угнана (в Германию во время Великой Отечественной войны – ред.). Вот представляете, там я родилась, под этими "Катюшами", и теперь приходится это все переживать", – добавила женщина.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html
донецк (днр)
россия
германия
республика крым
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума
"Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума
2022-09-23T10:36
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818868617_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49ec3d24edf7a53e3942ecbaaa9d3d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), россия, германия, республика крым, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Донецк (ДНР), Россия, Германия, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
10:36 23.09.2022 (обновлено: 11:00 23.09.2022)
 
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме

Пережившая концлагеря жительница Донецка верит, что после референдума наступит мир

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс войдет в состав России.
"Мне волнительно очень... Мы очень рады, что нас заберут в Россию… Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно. Что наступит в конце концов мир, потому что мы очень устали", - сказала Сафиулина журналистам.
Она рассказала, что проживала в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых.
"Самое интересное, что я ребенок-узник, я родилась в Германии. Мама была угнана (в Германию во время Великой Отечественной войны – ред.). Вот представляете, там я родилась, под этими "Катюшами", и теперь приходится это все переживать", – добавила женщина.
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:58Специальная военная операция на Украине
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины
 
В миреДонецк (ДНР)РоссияГерманияРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала