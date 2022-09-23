https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818863313.html
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:36
2022-09-23T10:36
2022-09-23T11:00
в мире
донецк (днр)
россия
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республика крым
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосующая в Симферополе на референдуме жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей, ждет мира и что Донбасс войдет в состав России."Мне волнительно очень... Мы очень рады, что нас заберут в Россию… Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно. Что наступит в конце концов мир, потому что мы очень устали", - сказала Сафиулина журналистам.Она рассказала, что проживала в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых."Самое интересное, что я ребенок-узник, я родилась в Германии. Мама была угнана (в Германию во время Великой Отечественной войны – ред.). Вот представляете, там я родилась, под этими "Катюшами", и теперь приходится это все переживать", – добавила женщина.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html
донецк (днр)
россия
германия
республика крым
донецкая народная республика
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"Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума
"Мы уже устали!" – жительница Донецка об ожиданиях от референдума
2022-09-23T10:36
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:36 23.09.2022 (обновлено: 11:00 23.09.2022)
Дончанка, имеющая статус узницы концлагерей, проголосовала на референдуме
Пережившая концлагеря жительница Донецка верит, что после референдума наступит мир