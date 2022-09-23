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На участке в морпорту Херсона собралась очередь из желающих проголосовать - РИА Новости, 23.09.2022
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На участке в морпорту Херсона собралась очередь из желающих проголосовать
На участке в морпорту Херсона собралась очередь из желающих проголосовать - РИА Новости, 23.09.2022
На участке в морпорту Херсона собралась очередь из желающих проголосовать
На выездном участке в морском порту Херсона отмечают большой наплыв желающих проголосовать на референдуме, сообщила журналистам сотрудница областного избиркома. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:20
2022-09-23T16:12
херсон
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. На выездном участке в морском порту Херсона отмечают большой наплыв желающих проголосовать на референдуме, сообщила журналистам сотрудница областного избиркома."Голосование началось, приходит много людей, они все активны, все хотят вступления нашей области в Российскую Федерацию, все позитивно настроены", — сказала она.По словам сотрудницы избиркома, участок в порту, где может проголосовать любой житель области, будет работать все дни референдума."Мы очень долго этого ждали, и когда наконец начался референдум, все проходит на отлично", — добавила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. В Херсонской области по 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, а 27 сентября откроются стационарные участки.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html
херсон
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Многометровые очереди и переполненный участок: референдум в Херсоне
В Херсоне на участке в морском порту очередь из желающих проголосовать
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херсон, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Херсон, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
10:20 23.09.2022 (обновлено: 16:12 23.09.2022)
 
На участке в морпорту Херсона собралась очередь из желающих проголосовать

Избирком: много людей приходят голосовать на выездном участке в морпорту Херсона

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 23 сен — РИА Новости. На выездном участке в морском порту Херсона отмечают большой наплыв желающих проголосовать на референдуме, сообщила журналистам сотрудница областного избиркома.
"Голосование началось, приходит много людей, они все активны, все хотят вступления нашей области в Российскую Федерацию, все позитивно настроены", — сказала она.
По словам сотрудницы избиркома, участок в порту, где может проголосовать любой житель области, будет работать все дни референдума.
"Мы очень долго этого ждали, и когда наконец начался референдум, все проходит на отлично", — добавила она.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. В Херсонской области по 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, а 27 сентября откроются стационарные участки.
Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
 
ХерсонХерсонская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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