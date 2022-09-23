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В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:10
2022-09-23T10:52
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские войска в пятницу выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову."К сожалению, опасения о том, что вооруженные формирования Украины предпримут все попытки для того, чтобы сорвать ход референдума на территории Луганской Народной Республики, подтвердились. Уже с самого утра ведется обстрел населенного пункта Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS", - заявил Марочко.Он уточнил, что также неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах республики.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Референдум в Донбассе
10:10 23.09.2022 (обновлено: 10:52 23.09.2022)
 
В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму

Офицер Народной милиции Марочко: ВСУ обстрелами пытаются сорвать референдум в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске
Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские войска в пятницу выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову.
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"К сожалению, опасения о том, что вооруженные формирования Украины предпримут все попытки для того, чтобы сорвать ход референдума на территории Луганской Народной Республики, подтвердились. Уже с самого утра ведется обстрел населенного пункта Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS", - заявил Марочко.
Он уточнил, что также неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах республики.
"Хочу сразу отметить, что никакие обстрелы не повлияют на ход голосования. Мы все это учли и сделали таким образом, чтобы минимизировать те риски, которые могут возникнуть в результате обстрелов", - заявил Марочко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоРеферендум в Донбассе
 
 
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