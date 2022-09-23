10:10 23.09.2022 (обновлено: 10:52 23.09.2022)
В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
Офицер Народной милиции Марочко: ВСУ обстрелами пытаются сорвать референдум в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске
Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"К сожалению, опасения о том, что вооруженные формирования Украины предпримут все попытки для того, чтобы сорвать ход референдума на территории Луганской Народной Республики, подтвердились. Уже с самого утра ведется обстрел населенного пункта Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS", - заявил Марочко.
Он уточнил, что также неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах республики.
"Хочу сразу отметить, что никакие обстрелы не повлияют на ход голосования. Мы все это учли и сделали таким образом, чтобы минимизировать те риски, которые могут возникнуть в результате обстрелов", - заявил Марочко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.