https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html

В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму

В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму

Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:10

2022-09-23T10:10

2022-09-23T10:52

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818847166_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a616b40db22821a34d6983fe195de5f6.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска пытаются обстрелами территории Луганской Народной Республики сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские войска в пятницу выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову."К сожалению, опасения о том, что вооруженные формирования Украины предпримут все попытки для того, чтобы сорвать ход референдума на территории Луганской Народной Республики, подтвердились. Уже с самого утра ведется обстрел населенного пункта Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS", - заявил Марочко.Он уточнил, что также неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах республики.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, референдум в донбассе