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Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
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Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:34
2022-09-23T09:56
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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"Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму
"Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
09:34 23.09.2022 (обновлено: 09:56 23.09.2022)
 
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме

Пасечник призвал жителей ЛНР проголосовать на референдуме по вхождению в состав России

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ.
"Сегодня нам остается сделать один шаг. И я призываю всех жителей, всех граждан ЛНР, сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать голоса за наше светлое будущее", - сказал Пасечник, выступая перед началом референдума.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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