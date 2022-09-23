https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818849860.html

Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме

Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:34

2022-09-23T09:34

2022-09-23T09:56

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

луганская народная республика

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"Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму "Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму 2022-09-23T09:34 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе