https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818849860.html
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:34
2022-09-23T09:34
2022-09-23T09:56
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818847870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aab5afaa5e44524273c6ddd1c684517.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех жителей республики проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818847870_454:0:1894:1080_1920x0_80_0_0_4c4354fd87d1715085ec19c4bef34cf6.jpg
"Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму
"Новая страница нашей истории" – глава ЛНР дал старт референдуму
2022-09-23T09:34
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
09:34 23.09.2022 (обновлено: 09:56 23.09.2022)
Глава ЛНР призвал жителей республики проголосовать на референдуме
Пасечник призвал жителей ЛНР проголосовать на референдуме по вхождению в состав России