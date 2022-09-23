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На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
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На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России
На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России
Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:43
2022-09-23T08:43
общество
сахалин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на острове в пятницу были открыты избирательные участки, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома."Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенного в городе Южно-Сахалинске, проспект Победы, дом 24", – говорится в сообщении.Для участников голосования также запущены "горячие линии" по вопросам участия в референдуме: работает колл-центр зарубежных избирательных комиссий и региональный телефон.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/politika-1818753321.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
сахалин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, сахалин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Общество, Сахалин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:43 23.09.2022
 
На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России

Голосование о вхождении освобожденных территорий в состав России проходит на Сахалине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
Бюллетени для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Бюллетени для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на острове в пятницу были открыты избирательные участки, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.
"Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенного в городе Южно-Сахалинске, проспект Победы, дом 24", – говорится в сообщении.
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу в Донецке во время подготовки к референдуму о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
00:00
В Донбассе стартует голосование за присоединение к России
Для участников голосования также запущены "горячие линии" по вопросам участия в референдуме: работает колл-центр зарубежных избирательных комиссий и региональный телефон.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
ОбществоСахалинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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