На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России
Голосование о вхождении освобожденных территорий в состав России проходит на Сахалине
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
Бюллетени для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на острове в пятницу были открыты избирательные участки, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.
"Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенного в городе Южно-Сахалинске, проспект Победы, дом 24", – говорится в сообщении.
Для участников голосования также запущены "горячие линии" по вопросам участия в референдуме: работает колл-центр зарубежных избирательных комиссий и региональный телефон.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.