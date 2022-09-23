https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818841303.html

На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России

На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России - РИА Новости, 23.09.2022

На Сахалине проходит голосование по вхождению Донбасса в состав России

Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:43

2022-09-23T08:43

2022-09-23T08:43

общество

сахалин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия на Сахалине организовала голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на острове в пятницу были открыты избирательные участки, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома."Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенного в городе Южно-Сахалинске, проспект Победы, дом 24", – говорится в сообщении.Для участников голосования также запущены "горячие линии" по вопросам участия в референдуме: работает колл-центр зарубежных избирательных комиссий и региональный телефон.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/politika-1818753321.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сахалин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях