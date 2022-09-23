https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818837297.html
В Запорожской области начался референдум о воссоединении региона с Россией
В Запорожской области начался референдум о воссоединении региона с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области начался референдум о воссоединении региона с Россией
Голосование на референдуме в Мелитополе началось в 8.00, сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов горожан по вопросу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:08
2022-09-23T08:08
2022-09-23T08:19
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Мелитополе началось в 8.00, сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов горожан по вопросу воссоединения области с Российской Федерацией, передает корреспондент РИА Новости.Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.Жители которые проживают за пределами Запорожской области, смогут проголосовать на участках в ДНР, ЛНР, РФ и Херсонской области."Вы за выход запорожской области из состава Украины, образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени по которой будет голосовать население.Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко ранее рассказала журналистам о полной готовности к проведению референдума.В центральном избирательном участке подготовлен пресс-центр. Ожидается прибытие иностранных наблюдателей.Власти области не исключили, что киевский режим предпримет попытки проведения провокаций для срыва процесса волеизъявления граждан.Все силовые службы и управления ЧС переведены на усиленное круглосуточное дежурство.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818822351.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, в мире
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, В мире
08:08 23.09.2022 (обновлено: 08:19 23.09.2022)
В Запорожской области начался референдум о воссоединении региона с Россией
В Запорожской области началось голосование на референдуме о воссоединении с Россией
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Мелитополе началось в 8.00, сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов горожан по вопросу воссоединения области с Российской Федерацией, передает корреспондент РИА Новости.
Референдум продлится с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование по всей области будет адресное с 8.00 утра до 20.00 вечера. В последний день - во вторник для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.
Жители которые проживают за пределами Запорожской области, смогут проголосовать на участках в ДНР
, ЛНР
, РФ и Херсонской области
.
"Вы за выход запорожской области из состава Украины
, образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" - звучит вопрос на бюллетени по которой будет голосовать население.
Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко ранее рассказала журналистам о полной готовности к проведению референдума.
В центральном избирательном участке подготовлен пресс-центр. Ожидается прибытие иностранных наблюдателей.
Власти области не исключили, что киевский режим предпримет попытки проведения провокаций для срыва процесса волеизъявления граждан.
Все силовые службы и управления ЧС переведены на усиленное круглосуточное дежурство.