https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818822351.html

В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах

В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022

В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах

Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу на Камчатке, открыты участки в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:08

2022-09-23T01:08

2022-09-23T01:23

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

общество

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу на Камчатке, открыты участки в пунктах временного размещения для беженцев, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.Для участников голосования также открыта горячая линия по вопросам референдума, уточнили в избиркоме.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818812712.html

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Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, общество, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе