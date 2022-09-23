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В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
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В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах
В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу на Камчатке, открыты участки в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:08
2022-09-23T01:23
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
общество
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу на Камчатке, открыты участки в пунктах временного размещения для беженцев, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.Для участников голосования также открыта горячая линия по вопросам референдума, уточнили в избиркоме.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, общество, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Общество, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
01:08 23.09.2022 (обновлено: 01:23 23.09.2022)
 
В пунктах для беженцев на Камчатке началось голосование на референдумах

На Камчатке открылись участки для голосования в пунктах временного размещения для беженцев

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Волонтер движения Мы вместе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу на Камчатке, открыты участки в пунктах временного размещения для беженцев, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября – в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума", — сказали в избиркоме.
Для участников голосования также открыта горячая линия по вопросам референдума, уточнили в избиркоме.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Подготовка избирательных участков в ЛНР и ДНР к референдумам - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Депутаты Госдумы прибыли в ЛНР наблюдать за референдумом
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникОбществоРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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