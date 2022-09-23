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В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
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В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ
В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ
В землях бывшей ГДР увеличивается число недовольных проводимой коалиционным правительством политикой, сообщает новостной портал The Pioneer, в распоряжении... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:52
2022-09-23T15:52
в мире
германия
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. В землях бывшей ГДР увеличивается число недовольных проводимой коалиционным правительством политикой, сообщает новостной портал The Pioneer, в распоряжении которого оказался приуроченный ко Дню германского единства ежегодный отчет о состоянии немецкого общества."Политическое недовольство в Германии растет, особенно в восточногерманских землях", - сообщает портал, ссылаясь на отчет, который будет опубликован на следующей неделе.В отчете приводятся цифры проведенного Институтом экономических исследований (IFO) опроса, согласно которому летом 2022 года работой правительства были удовлетворены лишь 31% людей, в то время как двумя годами ранее их было 40%. На западе страны эти цифры составили 44% в 2022 году и 54% в 2020.Из опроса также следует, что только 43% восточных и 58% западных немцев придерживаются мнения, что "всегда можно свободно выражать свое мнение, не попадая в неприятности", по сравнению с 50 и 63 процентами два года назад соответственно.В опросе, который был проведен в августе 2022 года, участвовали 4000 человек из Западной и Восточной Германии.В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html
https://ria.ru/20220923/tanki-1818820103.html
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353
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в мире, германия
В мире, Германия
15:52 23.09.2022
 
В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ

The Pioneer: недовольство политикой правительства растет в Восточной Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. В землях бывшей ГДР увеличивается число недовольных проводимой коалиционным правительством политикой, сообщает новостной портал The Pioneer, в распоряжении которого оказался приуроченный ко Дню германского единства ежегодный отчет о состоянии немецкого общества.
"Политическое недовольство в Германии растет, особенно в восточногерманских землях", - сообщает портал, ссылаясь на отчет, который будет опубликован на следующей неделе.
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В отчете приводятся цифры проведенного Институтом экономических исследований (IFO) опроса, согласно которому летом 2022 года работой правительства были удовлетворены лишь 31% людей, в то время как двумя годами ранее их было 40%. На западе страны эти цифры составили 44% в 2022 году и 54% в 2020.
Из опроса также следует, что только 43% восточных и 58% западных немцев придерживаются мнения, что "всегда можно свободно выражать свое мнение, не попадая в неприятности", по сравнению с 50 и 63 процентами два года назад соответственно.
В опросе, который был проведен в августе 2022 года, участвовали 4000 человек из Западной и Восточной Германии.
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В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
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