В Восточной Германии растет недовольство политикой властей, пишут СМИ
The Pioneer: недовольство политикой правительства растет в Восточной Германии
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. В землях бывшей ГДР увеличивается число недовольных проводимой коалиционным правительством политикой, сообщает новостной портал The Pioneer, в распоряжении которого оказался приуроченный ко Дню германского единства ежегодный отчет о состоянии немецкого общества.
"Политическое недовольство в Германии растет, особенно в восточногерманских землях", - сообщает портал, ссылаясь на отчет, который будет опубликован на следующей неделе.
В отчете приводятся цифры проведенного Институтом экономических исследований (IFO) опроса, согласно которому летом 2022 года работой правительства были удовлетворены лишь 31% людей, в то время как двумя годами ранее их было 40%. На западе страны эти цифры составили 44% в 2022 году и 54% в 2020.
Из опроса также следует, что только 43% восточных и 58% западных немцев придерживаются мнения, что "всегда можно свободно выражать свое мнение, не попадая в неприятности", по сравнению с 50 и 63 процентами два года назад соответственно.
В опросе, который был проведен в августе 2022 года, участвовали 4000 человек из Западной и Восточной Германии.
В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.