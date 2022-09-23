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Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом" - РИА Новости, 23.09.2022
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Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом" - РИА Новости, 23.09.2022
Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T03:27
2022-09-23T11:27
экономика
петер сийярто
венгрия
газпром
мид венгрии
турецкий поток
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом"."Наше сотрудничество с "Газпромом" проходит в очень честном ключе. С 1 сентября мы получаем увеличенный объем поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", - отметил министр."Турецкий поток", по его словам, в целом является "единственным безопасным, надежным и предсказуемым путем доставки" в контексте поставок в Венгрию."Сегодня я выразил свою признательность Болгарии и Сербии за обеспечение безопасного транзита, а также выразил признательность турецким коллегам. Мы надеемся, что это сотрудничество с "Газпромом" будет продолжаться согласно контракту, который мы заключили", - заявил Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.В конце августа Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
https://ria.ru/20220923/rosatom-1818827449.html
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экономика, петер сийярто, венгрия, газпром, мид венгрии, турецкий поток, оон, сербия, болгария, россия
Экономика, Петер Сийярто, Венгрия, Газпром, МИД Венгрии, Турецкий поток, ООН, Сербия, Болгария, Россия
03:27 23.09.2022 (обновлено: 11:27 23.09.2022)
 
Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом".
"У нас очень обширное сотрудничество в энергетике. Для нас чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки для страны были защищены. Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов", - сказал Сийярто.
"Наше сотрудничество с "Газпромом" проходит в очень честном ключе. С 1 сентября мы получаем увеличенный объем поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", - отметил министр.
"Турецкий поток", по его словам, в целом является "единственным безопасным, надежным и предсказуемым путем доставки" в контексте поставок в Венгрию.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
03:22
Глава МИД Венгрии запланировал встретиться с гендиректором "Росатома"
"Сегодня я выразил свою признательность Болгарии и Сербии за обеспечение безопасного транзита, а также выразил признательность турецким коллегам. Мы надеемся, что это сотрудничество с "Газпромом" будет продолжаться согласно контракту, который мы заключили", - заявил Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
В конце августа Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
03:18
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
 
ЭкономикаПетер СийяртоВенгрияГазпромМИД ВенгрииТурецкий потокООНСербияБолгарияРоссия
 
 
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