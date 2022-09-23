03:27 23.09.2022 (обновлено: 11:27 23.09.2022)
Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом".
"У нас очень обширное сотрудничество в энергетике. Для нас чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки для страны были защищены. Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов", - сказал Сийярто.
"Наше сотрудничество с "Газпромом" проходит в очень честном ключе. С 1 сентября мы получаем увеличенный объем поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", - отметил министр.
"Турецкий поток", по его словам, в целом является "единственным безопасным, надежным и предсказуемым путем доставки" в контексте поставок в Венгрию.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
В конце августа Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.