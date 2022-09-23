https://ria.ru/20220923/gazprom-1818827616.html

Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"

Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом" - РИА Новости, 23.09.2022

Глава МИД Венгрии высоко оценил сотрудничество с "Газпромом"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T03:27

2022-09-23T03:27

2022-09-23T11:27

экономика

петер сийярто

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дал высокую оценку сотрудничеству с "Газпромом"."Наше сотрудничество с "Газпромом" проходит в очень честном ключе. С 1 сентября мы получаем увеличенный объем поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 миллиона кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", - отметил министр."Турецкий поток", по его словам, в целом является "единственным безопасным, надежным и предсказуемым путем доставки" в контексте поставок в Венгрию."Сегодня я выразил свою признательность Болгарии и Сербии за обеспечение безопасного транзита, а также выразил признательность турецким коллегам. Мы надеемся, что это сотрудничество с "Газпромом" будет продолжаться согласно контракту, который мы заключили", - заявил Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.В конце августа Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20220923/rosatom-1818827449.html

https://ria.ru/20220923/siyyarto-1818827309.html

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Максим Горбачев

экономика, петер сийярто, венгрия, газпром, мид венгрии, турецкий поток, оон, сербия, болгария, россия