https://ria.ru/20220923/gazifikatsiya-1818832520.html

В Новосибирской области планируют расширить программу газификации

В Новосибирской области планируют расширить программу газификации - РИА Новости, 23.09.2022

В Новосибирской области планируют расширить программу газификации

Власти Новосибирской области планируют расширить программу газификации региона еще на 117 населенных пунктов, компенсации льготникам по догазификации кратно... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:36

2022-09-23T06:36

2022-09-23T06:36

экономика

газпром

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют расширить программу газификации региона еще на 117 населенных пунктов, компенсации льготникам по догазификации кратно увеличат, сообщает облправительство.В июне текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ договорились о расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годов, а именно о включении в нее еще 33 населенных пунктов.На заседании регионального штаба по газификации Травников поручил в отношении льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования, увеличить эту компенсацию до 100% с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей."Работа ведется правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан", - пояснили власти.Также глава области для интенсификации работ по подключению домовладений к газу в четырех районах региона поручил назначить в муниципалитетах ответственных лиц от районных администраций рангом не ниже заместителей глав для работы со специалистами "Газпром газораспределение Томск" в части выбора местоположений для газораспределительных станций и выбора трасс в районах, куда природный газ по сети придет впервые.Газификация населенных пунктов Новосибирской области осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" на период 2021-2025 годов. Регион подключает к газу ежегодно по 8-10 тысяч домовладений.

https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html

новосибирская область

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Максим Горбачев

экономика, газпром, новосибирская область