https://ria.ru/20220923/gazifikatsiya-1818832520.html
В Новосибирской области планируют расширить программу газификации
В Новосибирской области планируют расширить программу газификации - РИА Новости, 23.09.2022
В Новосибирской области планируют расширить программу газификации
Власти Новосибирской области планируют расширить программу газификации региона еще на 117 населенных пунктов, компенсации льготникам по догазификации кратно... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:36
2022-09-23T06:36
2022-09-23T06:36
экономика
газпром
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758428561_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_306b17d370e0f01dfa7664b51bea7a5c.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют расширить программу газификации региона еще на 117 населенных пунктов, компенсации льготникам по догазификации кратно увеличат, сообщает облправительство.В июне текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ договорились о расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годов, а именно о включении в нее еще 33 населенных пунктов.На заседании регионального штаба по газификации Травников поручил в отношении льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования, увеличить эту компенсацию до 100% с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей."Работа ведется правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан", - пояснили власти.Также глава области для интенсификации работ по подключению домовладений к газу в четырех районах региона поручил назначить в муниципалитетах ответственных лиц от районных администраций рангом не ниже заместителей глав для работы со специалистами "Газпром газораспределение Томск" в части выбора местоположений для газораспределительных станций и выбора трасс в районах, куда природный газ по сети придет впервые.Газификация населенных пунктов Новосибирской области осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" на период 2021-2025 годов. Регион подключает к газу ежегодно по 8-10 тысяч домовладений.
https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758428561_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b60e2d6a9fd1a6bde32848325cd970c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, новосибирская область
Экономика, Газпром, Новосибирская область
В Новосибирской области планируют расширить программу газификации
В Новосибирской области планируют дополнительно газифицировать более 110 поселков
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют расширить программу газификации региона еще на 117 населенных пунктов, компенсации льготникам по догазификации кратно увеличат, сообщает облправительство.
В июне текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников
и председатель правления "Газпрома
" Алексей Миллер
на ПМЭФ
договорились о расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годов, а именно о включении в нее еще 33 населенных пунктов.
"Восьмого сентября текущего года правительством Новосибирской области направлены в ПАО "Газпром" предложения по газификации новых населенных пунктов для включения в программу. Предложено к газификации 117 населенных пунктов Новосибирской области (15507 домовладений). Объем финансирования мероприятий в рамках дополнения к программе, по текущей оценке, составит 23,5 миллиарда рублей (средства ООО "Газпром газификация")", - говорится в сообщении.
На заседании регионального штаба по газификации Травников поручил в отношении льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования, увеличить эту компенсацию до 100% с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей.
"Работа ведется правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений президента РФ
о догазификации домовладений без привлечения средств граждан", - пояснили власти.
Также глава области для интенсификации работ по подключению домовладений к газу в четырех районах региона поручил назначить в муниципалитетах ответственных лиц от районных администраций рангом не ниже заместителей глав для работы со специалистами "Газпром газораспределение Томск" в части выбора местоположений для газораспределительных станций и выбора трасс в районах, куда природный газ по сети придет впервые.
Газификация населенных пунктов Новосибирской области осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" на период 2021-2025 годов. Регион подключает к газу ежегодно по 8-10 тысяч домовладений.