https://ria.ru/20220923/efimov-1818791449.html

Владимир Ефимов: предприятия Москвы увеличили поставки продовольствия

Владимир Ефимов: предприятия Москвы увеличили поставки продовольствия - РИА Новости, 23.09.2022

Владимир Ефимов: предприятия Москвы увеличили поставки продовольствия

Столичные производители в январе-июле увеличили поставку продовольственных изделий более, чем на 6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:12

2022-09-23T09:12

2022-09-23T09:12

москва

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные производители в январе-июле увеличили поставку продовольственных изделий более, чем на 6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве сегодня развито производство мясной, рыбной, молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. За семь месяцев 2022 года объем отгруженных продуктов питания собственного производства в Москве составил более 313 миллиардов рублей, что на 6,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - отметил вице-мэр.По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, в указанный период наиболее существенно выросли поставки молочной продукции (на 17% до 34 миллиардов рублей) и напитков (на 21% до 43 миллиарда рублей).Сегодня в Москве действуют свыше 200 предприятий пищевой промышленности. Столица оказывает всевозможную поддержку производителям продуктов питания. Так, 24 компаниям пищевой отрасли город присвоил статус промкомплекса, предполагающий различные налоговые льготы. Также был заключен офсетный контракт с производителем детского питания о поставке на молочные кухни: по нему город закупит у компании молочных продуктов, детских соков и пюре на сумму более 30 миллиардов рублей до конца 2029 года.

https://ria.ru/20220617/efimov-1795983108.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика, владимир ефимов (правительство москвы)