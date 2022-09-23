https://ria.ru/20220923/donetsk-1819068961.html

В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ

В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022

В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ

Мужчина погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:43

2022-09-23T20:43

2022-09-23T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мужчина погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."По предварительной информации, в Петровском районе в результате обстрела погиб мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220923/obstrel-1819052415.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, россия