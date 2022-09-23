https://ria.ru/20220923/donetsk-1819068961.html
В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ
В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ
Мужчина погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:43
2022-09-23T20:43
2022-09-23T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мужчина погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."По предварительной информации, в Петровском районе в результате обстрела погиб мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220923/obstrel-1819052415.html
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В Донецке мужчина погиб из-за обстрелов ВСУ
Мужчина погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками в первый день референдума