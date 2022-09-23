https://ria.ru/20220923/donetsk-1818916798.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:21

2022-09-23T13:21

2022-09-23T13:21

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220923/donbass-1818841774.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)