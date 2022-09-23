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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:21
2022-09-23T13:21
2022-09-23T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра